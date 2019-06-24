ГОРДОН: Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске партии на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации на внеочередные парламентские выборы партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как пишет «ГОРДОН», экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области обвинил в этом людей Петра Порошенко, а также добавил, что партия будет обжаловать отказ в регистрации в суде.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что отказ Центральной избирательной комиссии Украины в регистрации на парламентских выборах партии «Движение новых сил» связан с Петром Порошенко. Как пишет «ГОРДОН», об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

«Серьёзно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — написал Саакашвили.

Он также опубликовал видео, на котором заявил, что его партия обжалует отказ в регистрации.

«Надеюсь, в условиях президента Зеленского мы сможем прорвать этот идиотизм. У нас самые лучшие юристы. Всё равно мы прорвёмся, всё равно мы пойдём своим списком на выборы», — заявил Саакашвили.

Как напоминает издание, 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации на внеочередные парламентские выборы партии «Движение новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатам в депутаты от этой политсилы в одномандатных округах.