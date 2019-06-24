ГОРДОН: Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске партии на выборы
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выразил желание подписать контракт с футбольным клубом «Ростов».
Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12. Об этом сообщает РИА Новости.
Актёр Андрей Чернышов в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Андрея Харитонова.
В Свердловской области проверяют сообщения о ветеране Великой Отечественной войны, которая лишилась квартиры, передаёт TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в настоящее время проводятся консультации относительно проведения встречи грузинского спецпредставителя по связям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина на тему отношений двух стран.
Число военнослужащих и боевой техники, принимающих участие во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО), не превышает допустимого лимита, заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин.
Спасатели предупредили о непогоде в Краснодаре во вторник, 25 июня. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Бразильский защитник Серкейра Мурило, который недавно перешёл в московский футбольный клуб «Локомотив», присоединился к команде на первом сборе в австрийском Бад Кляйнкирххайме.
Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал крушение двух истребителей бундесвера Eurofighter на северо-востоке Германии.
Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым приехала в Германию с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Иерусалиме обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями.
Россияне Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев заняли третье место на соревнованиях по спортивной аэробике среди смешанных пар в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников больницы, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков описал московский клуб тремя словами.
Россия призывает страны Ближнего Востока и Северной Африки решать конфликты путём диалога и готова оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над Польшей в полуфинале Европейских игр 2019 года в Минске.
В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Россиянин Инал Тасоев занял второе место в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT лишение синодом новой Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ошибочным подход стран Запада, которые ввели антироссийские санкции и ограничили таким образом форматы общения с Москвой.
Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона завершились в Иерусалиме.
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему был невыгоден экс-наставнику команды Массимо Каррере.
В Московской области до 30 июня ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыве, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе (ЦВО).
Россиянка Ксения Чибисова завоевала бронзу в весовой категории свыше 78 кг на соревнованиях по дзюдо в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Соединённые Штаты введут санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.
В районе посёлка Каменномостского обнаружили шесть разграбленных курганов, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на руководителя управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустема Ципинова.
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в начале сентября, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Гавре.
Представительница России Маргарита Гаспарян потерпела поражение от Каролины Плишковой из Чехии в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал слова французского премьер-министра Эдуара Филиппа о том, что антироссийские санкции могут быть сняты «в любой момент».
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавляет республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Соответствующее обращение Евкурова появилось на официальном сайте Республики Ингушетия.
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Соединённые Штаты выразили озабоченность в связи с напряжённостью в районе Персидского залива.
Итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом информирует Bloomberg.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира в Китае.
Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США сознательно обостряют ситуацию с Ираном с помощью угроз новых санкций.
Правительство Севастополя продлило срок предоставления земельных участков без конкурсных процедур. Льготные условия затронут организации государственных рынков и сельскохозяйственных предприятий.
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС.
Французский премьер-министр Эдуар Филипп в ходе встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым выразил обеспокоенность в связи с арестом гражданина Франции по делу инвестиционного фонда Baring Vostok.
Министерство внутренних дел России не планирует расширять полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Станцию «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена оформят в стиле необрутализм, заявил главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Россия считает контрпродуктивной политику Соединённых Штатов, направленную на изоляцию Ирана. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА) в столице Италии — Риме.
Французский премьер-министр Эдуар Филипп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины предоставляет новую возможность для реализации Минских соглашений по Донбассу, и посоветовал России этим воспользоваться.