Корреспондент: Саакашвили уклонился от «Удара» Кличко

По информации СМИ, Михаил Саакашвили отказался вступить в партию Виталия Кличко «Удар». Как передаёт «Корреспондент», сам Кличко заявил, что не собирается менять свои политические планы.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией «Удар». Как пишет «Корреспондент», об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.

Сам Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.

Так, комментарии в ФБ — разные, но, извините, не они и раньше определяли моё отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю», — заявил Кличко.

Как напоминает издание, ранее Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию «Удар». Саакашвили, в свою очередь, попросил в соцсетях своих сторонников посоветовать ему: принимать предложение или нет.