СТРАНА: Саакашвили не хочет возглавлять украинский кабмин, но готов помочь ему советами

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RFI: Зеленский любит референдумы, но помириться с Россией они ему не помогут RFI
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NZZ: морской суд ООН решил спор с Россией в пользу Украины, но это ей не помогло Neue Zürcher Zeitung
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Глава МИД Ирана: в Персидском заливе США играют в очень опасную игру CNN
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«Капитуляция перед антисемитизмом»: Израиль шокирован советом немецкого правительства не носить кипы в Германии N-TV
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В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в период 2017 — 2018 годов получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
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В Кремле надеются на отсутствие «русофобских истерик» на выборах в США
Москва надеется, что русофобские истерики не станут основой новой президентской кампании в Соединённых Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россиянин Костенко стал победителем молодёжного чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Российский саблист Костенко завоевал золото на молодёжном чемпионате Европы по фехтованию в болгарском Пловдиве.
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В результате ЧП с лодкой в Венгрии погибли семь туристов из Южной Кореи
Жертвами столкновения прогулочного катера, перевозившего южнокорейских туристов, и теплохода на Дунае стали семь человек. Отмечается, что инцидент произошёл в Будапеште.
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В Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна
Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала», которые шли в майках с фамилией армянского футболиста команды Генриха Мхитаряна, перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку ради их собственной безопасности.
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Далай-лама посоветовал России присоединиться к ЕС
Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV выразил мнение, что России следует присоединиться к Евросоюзу для достижения стабильности в мире.
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«Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера
Лучано Спаллетти покинул должность главного тренера итальянского футбольного клуба «Интер».
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Слушания по делу Ассанжа продолжатся 12 июня
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, отбывающего 50-недельный срок заключения в Великобритании, продолжатся 12 июня.
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Ковальчук рассказал подробности ужина сборной России, на котором игроки пили пиво
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал информацию о пивном ужине национальной команды во время чемпионата мира в Словакии.
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Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
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OMV призвала ЕС защищать участвующие в «Северном потоке — 2» компании
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле призвал страны Евросоюза защищать компании, участвующие в проекте газопровода «Северный поток — 2», от возможных санкций Соединённых Штатов.
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Стало известно, когда суд рассмотрит жалобы на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор по делу об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня.
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В Госдуме оценили заявление президента Латвии об отношениях с Россией
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление избранного президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости нормализации отношений с Россией.
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Путин поздравил советского космонавта Леонова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с 85-летием. Глава государства отметил его высочайший профессионализм и беспримерное мужество.
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Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
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Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
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Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку
Бывший футболист сборной Англии раскритиковал решение провести финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» в Баку.
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Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого СССР и США.
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В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте
Данные о повышении цен на билеты в плацкартных и общих вагонах не соответствуют действительности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый тур нового сезона французской футбольной Лиги 1.
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Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Избранный президент Латвии выступил за нормализацию отношений с Россией
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс считает, что для улучшения отношений с Россией необходимо приложить усилия. При этом он подчеркнул, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики ЕС.
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Туктамышева предстала в новом образе на ледовом шоу в Японии
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала новый образ на выступлении в Японии.
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Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ «Челси» — «Арсенал»
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар рассказал, что говорил главный тренер команды Маурицио Сарри в перерыве финального матча футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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В МИД России предостерегли Иран от выхода из ДНЯО
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что Москва предостерегает Тегеран от возможного выхода ближневосточного государства из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»
Два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».
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Жиру: победа в Лиге Европы многое значит для «Челси»
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
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Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рябков оценил слова Болтона о причастности Ирана к ЧП с танкерами в ОАЭ
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости прокомментировал слова советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джона Болтона о возможной причастности Ирана к инциденту с саудовскими танкерами у берегов ОАЭ.
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Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словами
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов описал четырьмя словами главного тренера команды Олега Кононова.
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Гимнастки Гузенкова и Анненкова победили на этапе Гран-при в Израиле
Россиянки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова завоевали золотые медали в индивидуальных соревнованиях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне.
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Мадуро поблагодарил Норвегию за усилия для проведения переговоров в Осло
Венесуэльский лидер Николас Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.
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Четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».
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Шойгу надеется на плодотворное сотрудничество с Японией в эру Рэйва
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с коллегой из Японии Такэси Ивая заявил, что Москва рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Токио в военной сфере в эру Рэйва, которая наступила в стране с восшествием на престол императора Нарухито.
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Тарасенко забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во втором матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) отметился своим десятым голом в сезоне.
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Путин подписал закон о посещении больных родственниками в реанимации
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники медицинских учреждений обязаны предоставить доступ в палату родственникам пациента, находящегося в реанимации.
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
«Сент-Луис Блюз» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолёта Ми-8 в Ровенской области Украины.
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В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
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Назарбаеву присвоили статус «Почётный сенатор»
Парламент Казахстана принял постановление о присвоении статуса «Почётный сенатор» первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, в том числе за вклад в консолидацию общества и определение стратегического курса развития государства, передаёт Интерфакс.
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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах
В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в городских фонтанах чревато не только простудой, но и более серьёзными заболеваниями. Об этом сообщается в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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В Москве 30 мая ожидается до +30 °С
В Москве в четверг, 30 мая, ожидается до +30 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65—100%.
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Правительство Шотландии опубликовало проект о референдуме о независимости
Шотландское правительство опубликовало законопроект, допускающий проведение второго референдума о независимости. Об этом информирует The Guardian.
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При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека
На Украине в Ровенской области разбился военный вертолёт Ми-8. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщается на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в Facebook.
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В МВД сообщили о задержании более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более 60 человек задержали сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ. Обыски провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях.
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Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
Владение иностранным языком увеличивает доходы работников в России в среднем на 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ, с которым ознакомился RT.