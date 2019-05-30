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СТРАНА: Саакашвили не хочет возглавлять украинский кабмин, но готов помочь ему советами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Михаил Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций на Украине. Однако, как пишет «СТРАНА», бывший президент Грузии добавил, что готов помочь команде Владимира Зеленского советами, в случае если они попросят.
СТРАНА: Саакашвили не хочет возглавлять украинский кабмин, но готов помочь ему советами
Reuters
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него нет амбиций в вопросе обретения определённых должностей, включая пост премьер-министра Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом Саакашвили сообщил после возвращения на Украину.
 
Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если Владимир Зеленский всё же предложит ему должность премьер-министра, Саакашвили сказал: «В этот раз я думаю, он найдёт себе молодого, перспективного, симпатичного украинского премьер-министра, а они могут позвонить мне хоть в три часа утра, я им посоветую, если они захотят услышать мои советы». 
 
Как напоминает издание, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел из Польши на Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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