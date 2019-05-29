Есть в мире справедливость: Тимошенко прокомментировала возвращение Саакашвили

14:07 Соловьёв назвал экс-президента Армении Кочаряна героем Пытаясь посадить в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Ереван уничтожает плеяду героев, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против?» на канале «Россия 1».

13:54 Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о получении у консула удостоверения личности для возвращения на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

13:53 Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей Украинская теннисистка Елена Плоскина была пожизненно отстранена за организацию договорных матчей.

13:43 Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Дияс Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

13:40 В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 30 мая Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 30 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

13:39 Лавров прокомментировал обострение ситуации в Косове Обострение ситуации в непризнанной республике Косово выгодно тем, кто желает сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении России», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

13:36 Овечкин сделает первый ход в партии тай-брейка финала этапа Гран-при ФИДЕ в Москве Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча между россиянами Александром Грищуком и Яном Непомнящим на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве.

13:29 Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса, выдвинутого правящей коалицией. Об этом сообщается на сайте парламента.

13:22 Президент Украины предоставил гражданство российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому хоккеисту Александру Костикову.

13:21 Рухани назвал условие переговоров с США Президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

13:15 В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о ситуации с «Дружбой» В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

13:13 Первый зарубежный визит Зеленский нанесёт в Брюссель Первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель 4—5 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

13:11 Рибери не исключил возвращения в «Марсель» Полузащитник Франк Рибери не исключил своего возвращения во французский «Марсель» после завершения выступлений за мюнхенскую «Баварию».

13:09 В Госдуме заявили о защищённости Крымского моста на случай провокаций Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил RT, что Крымский мост надёжно защищён на случай провокаций со стороны Украины. Таким образом депутат прокомментировал слова военного эксперта Александра Артамонова, который ранее оценил возможную угрозу сооружению от Украины.

13:04 Чайка: ЧП в Шереметьеве обозначило серьёзные проблемы в авиаотрасли Крушение самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обозначило серьёзные проблемы в авиационной отрасли России, заявил генпрокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Государственной думе.

13:04 ЕК рекомендует начать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в ходе выступления в Европарламенте.

13:03 СМИ сообщили дату презентации Азара в качестве футболиста «Реала» Мадридский «Реал» запланировал презентацию бельгийского полузащитника Эдена Азара на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» на 3 июня.

13:01 Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

12:58 Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.

12:56 Эксперт оценил слова Ляшко об обесценении гривны в случае дефолта Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT слова лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в случае объявления дефолта гривна обесценится.

12:52 В НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает возможность проведения ещё одного турнира.

12:43 Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости ввезённых товаров Страны ЕАЭС подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию союза. Также подписаны документы, касающиеся экономики и развития интеграции.

12:40 В Раде заявили, что в 2019 году выплаты по госдолгу составят почти 40% бюджета Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят почти 40% бюджета страны. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин.

12:37 Несовершеннолетняя дочь Пирло попала в ДТП в Турине Анжела Пирло, дочь бывшего полузащитника сборной Италии по футболу Андреа Пирло, попала в ДТП в Турине.

12:25 Уайлдер согласился дать реванш Ортису Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер сообщил, что его следующим соперником станет кубинец Луис Ортис.

12:24 Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские военнослужащие в будущем будут выполнять только миротворческие миссии.

12:17 Гимнастка Семёнова рассказала, как в её организм попал допинг Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова прокомментировала свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

12:14 Минфин не намерен «платить за косяки» поставщика по проблеме «Дружбы» Министр финансов России Антон Силуанов считает неправильным «платить за косяки» поставщика, который не выполнил свои обязательства по поставке качественной нефти в ситуации с трубопроводом «Дружба».

12:05 Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

12:03 В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта Украинская гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, если на Украине будет объявлен дефолт. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко.

11:50 Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.

11:47 Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

11:45 СМИ: «Реал» установил цену на Рамоса Руководство мадридского «Реала» готово отпустить защитника и капитана команды Серхио Рамоса в другой клуб за компенсацию в размере €100 млн.

11:33 Кремлёв призвал переизбрать руководство AIBA Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о необходимости избрания нового руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

11:29 Врач рассказал, как защититься от жары в Москве Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал RT, как защитить себя от жары в городе.

11:28 Россия предложила учитывать трудовой стаж на территории всех стран ЕАЭС Россия выступает за достижение соглашения в рамках ЕАЭС, которое позволило бы при начислении пенсий учитывать стаж трудовой деятельности на территории всех государств союза.

11:28 Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.

11:23 Футболист Денисов решил завершить карьеру Бывший полузащитник сборной России по футболу 35-летний Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.

11:20 В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

11:08 Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.

11:01 Тарасенко рассказал, за счёт чего «Сент-Луису» удалось переломить ход сезона НХЛ в свою пользу Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, за счёт чего команде удалось переломить ход сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в свою пользу.

10:58 Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.

10:50 Казань претендует на проведение Матча звёзд Единой лиги ВТБ Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что Казань претендует на проведение Матча всех звёзд в сезоне-2019/20.

10:44 Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.

10:35 В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

10:32 Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

10:32 В стыковых матчах за право выступления в РПЛ будет использоваться VAR Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи судьям в России Леонид Калошин сообщил, что VAR будет использоваться в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2019/20.

10:29 Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

10:26 СМИ: Геркус проведёт переговоры с «Динамо» Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус проведёт переговоры о возможном сотрудничестве с «Динамо».