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Есть в мире справедливость: Тимошенко прокомментировала возвращение Саакашвили

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Юлия Тимошенко отреагировала на возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили. Как пишут «Вести», политик заявила, что лишение Саакашвили паспорта Украины было политической местью со стороны экс-президента Петра Порошенко.
Есть в мире справедливость: Тимошенко прокомментировала возвращение Саакашвили
Reuters
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили. Как передают «Вести», об этом политик написала на своей странице в Facebook. 
 
«Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость», — считает Тимошенко.
 
Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что за справедливость стоит бороться. 
 
«Рада, что сегодня справедливость восстановлена и Саакашвили — снова гражданин Украины», — написала Юлия Тимошенко. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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