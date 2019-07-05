Вести: компания Порошенко втихую запустила новую кондитерскую фабрику

Кондитерская компания Петра Порошенко Roshen запустила новую фабрику в украинском Борисполе. Как пишут «Вести», официально о запуске фабрики в Roshen не информировали.

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе. Как пишут «Вести», о запуске новой фабрики свидетельствует информация на упаковке продукции Roshen, которая продаётся в фирменной сети. На упаковке указано, что продукция произведена «Бисквитным комплексом Рошен», расположенном в городе Борисполь. Примечательно, что официально о запуске фабрики в Roshen не информировали.

В Roshen сообщили, что предприятие сейчас находится на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

«Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1100 человек», — сообщили в Roshen.

Как напоминает издание, корпорация Roshen — один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что передал свою долю Roshen в «слепой» траст под управлением иностранного банка. В апреле этого года он в очередной раз заявил, что не несёт ответственности за корпорацию.