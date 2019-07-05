Вести: компания Порошенко втихую запустила новую кондитерскую фабрику

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Focus: Путин «играет» на устрашение Focus Online
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News Zealand Herald: украинцев признали самыми сексуальными — что бы это ни значило New Zealand Herald
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Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии
Россиянка Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в секторе прыжков в высоту.
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Эксперт оценил сообщения об отношении ЕС к украинскому маршруту транзита российского газа
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Евросоюз считает украинский маршрут транзита российского газа стратегическим для своей энергетической безопасности.
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В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019
За прошедший день на Всемирной летней универсиаде в Неаполе российскими спортсменами было завоёвано восемь комплектов наград.
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В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети
По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана.
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15-летняя теннисистка Гауфф обыграла Херцог и вышла в 1/8 Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф сумела победить представительницу Словении Полону Херцог и стать второй 15-летней девушкой за последние 35 лет, которая сумела дойти до 1/8 Уимблдона.
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Суд в Москве арестовал основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, передаёт РИА Новости.
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Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Шпажист Гусев завоевал серебро на Универсиаде-2019 в Неаполе
Российский фехтовальщик Никита Гусев стал серебряным медалистом Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
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Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.
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В ХМАО проверяют сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку в лекарствах
Росздравнадзор проверяет сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку из Нефтеюганска в лекарствах, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Число пострадавших в стычках с армией Израиля в секторе Газа палестинцев выросло до 40
Число палестинцев, пострадавших в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, увеличилось до 40.
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Корабль «Полтава» прибыл в Петербург
Парусное судно «Полтава» — реплика первого линейного корабля Балтийского флота времён Петра I — прибыло в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «Звезда».
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Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Защитник Никита Задоров подписал новый договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
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МВД не подтверждает задержание капитана перевернувшегося в Чёрном море судна
Капитан прогулочного судна, которое перевернулось в Чёрном море в районе посёлка Джубга, будет объявлен в розыск, передаёт ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
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СМИ: «Спартак» согласовал трансфер Баду
Полузащитник «Вольфсбурга-2» Кенту-Малкольм Баду согласовал условия контракта с московским «Спартаком».
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В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух сирийских провинций
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за сутки обстреляли населённые пункты сирийских провинций Латакия и Хама.
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Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020
Певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение» в 2020 году.
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В ЯНАО предупредили о ветре до 23 м/с
В Ямало-Ненецком автономном округе предупредили о сильном ветре с порывами до 18—23 м/с, сообщает kp.ru.
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Порошенко оскорбил блогера Шария во время встречи с избирателями
Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время своего предвыборного митинга в городе Каменец-Польский оскорбительно высказался в адрес главы Партии Шария — блогера Анатолия Шария.
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Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Получившая серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии девочка доставлена в Москву. Об этом сообщил представитель республиканского Минздрава.
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«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении
Мадридский «Атлетико» опубликовал официальное заявление относительно потенциального перехода форварда команды Антуана Гризманна в «Барселону».
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Захарова оценила отказ МИД Британии в аккредитации RT на конференцию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МИД Великобритании не выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
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В Волгоградской области рассказали о грантах для фермеров
В Волгоградской области рассказали о грантах для начинающих фермеров, защитивших свои бизнес-проекты в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на Комитет сельского хозяйства.
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Владимирская область примет Всероссийский театральный марафон 20 июля
Всероссийский театральный марафон прибудет во Владимирскую область 20 июля, сообщает kp.ru.
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СМИ: Спрос на сердечно-сосудистые препараты в России вырос на 22%
Продажи сердечно-сосудистых лекарств из-за жаркой погоды в мае и начале июня выросли, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику DSM Group.
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Российский пловец Пригода завоевал серебряную медаль Универсиады-2019
Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призёром летней Универсиады 2019 года, которая проходит в Неаполе, показав второй результат в плавании на 100 м вольным стилем.
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Задержан капитан перевернувшегося в Чёрном море прогулочного судна
Капитан прогулочного судна, перевернувшегося в Чёрном море, задержан. Об этом сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
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Сборная Бенина стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций по футболу
В первом матче стадии 1/8 финала футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте, сборная Бенина одержала победу над командой Марокко.
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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Пресс-служба Национального банка Украины заявила о росте международных резервов страны.
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Сербия обвинила власти Косова в создании гетто для сербов
Директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил власти непризнанной республики Косово в создании гетто для сербов.
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Российская пара Лямин — Мыськив не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.
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На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах»
На Сахалине начал работу проект «Диспансеризация на колёсах» — мобильный медицинский кабинет открылся в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщает НСН.
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Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019
Российский дзюдоист Евгений Прокопчук стал победителем турнира дзюдоистов на летней Универсиаде 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе, в весовой категории до 73 кг.
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В Подмосковье рассказали о темпах ввода жилья в первом полугодии
В первые шесть месяцев 2019 года в Московской области ввели в эксплуатацию более 3,5 тыс. кв. метров жилья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минжилполитики.
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Увеличен рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море
Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству приняло решение увеличить более чем вдвое рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
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В мероприятиях Московского урбанистического форума участвуют представители 68 стран
Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что в мероприятиях Московского урбанистического форума участвуют представители 68 стран. Об этом сообщает НСН.
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Почти 190 детей-сирот получили жильё в Подмосковье с начала года
Почти 190 детей-сирот получили жильё в Московской области с начала года, сообщает телеканал «360».
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В суд направили дело о ДТП в Петербурге, в котором погиб чемпион России по картингу
В суд направили уголовное дело о ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погиб чемпион России по картингу Никита Сапежко. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
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Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призёром командного турнира Универсиады
Женская сборная России по спортивной гимнастике показала второй результат в командном турнире летней Универсиады 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе.
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Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии
Совет Безопасности ООН согласовал совместное заявление с осуждением атаки в Ливии, в результате которой погибли 56 человек.
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«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче
В контрольном матче, который состоялся в австрийском Лебринге, клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 0:2.
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Гарантийный фонд Татарстана выдал 111 поручительств субъектам МСП в первом полугодии
Гарантийный фонд Республики Татарстан выдал 111 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам первых шести месяцев 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на организацию.
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Все российские теннисисты вылетели с Уимблдона в одиночном разряде
Все российские теннисисты и теннисистки, принимавшие участие в Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема, который проходит в столице Великобритании Лондоне, — завершили борьбу за победу в одиночном разряде.
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Посольство России в Лондоне назвало отказ RT в аккредитации дискриминацией
Пресс-секретарь посольства России в Великобритании прокомментировал решение британского МИД не выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
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Во Франции интернет-гигантов обяжут удалять «экстремистские высказывания» в интернете
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект, обязывающий интернет-компании удалять контент, который расценивается как проявление ненависти. Об этом сообщает AFP.
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Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвёртый круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходил в столице Великобритании Лондоне.
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В ГБР рассказали о расследовании в отношении Порошенко
Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что ведомство изучает документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов экс-президентом Петром Порошенко $34 млн наличными.
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На Урале экс-сотрудница главпочтамта предстанет перед судом по делу о присвоении лотерейных билетов
Экс-руководитель отдела продаж главпочтамта Екатеринбурга предстанет перед судом по делу о присвоении лотерейных билетов, которые должна была сдавать. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.