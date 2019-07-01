Порошенко: Украину оттесняют на обочину мировой политики

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ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовые обязательства перед игроками.
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В Совфеде отметили парадокс в позиции Киева по вопросу виз с Россией
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о том, что в настоящее время нет необходимости в визовом режиме с Россией.
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В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции
Эксперты «Роскачества» отчитались об итогах проверки молочной продукции в магазинах, сообщает «Российская газета».
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ЦБ намерен разрешить банкам оценивать риск корпоративных кредитов на основе нового подхода
Банк России намерен в начале 2020 года разрешить банкам оценивать риск кредитов корпоративным заёмщикам на основе нового подхода, не привязанного к внешним рейтингам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования ЦБ Алексея Лобанова.
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СК возбудил дело по факту пропажи двоих детей на Алтае
Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи двух мальчиков семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края.
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Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа
Комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
В сети появилось видео с места взрыва на севере Кипра, произошедшего в результате падения неопознанного объекта.
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Дробыш прокомментировал отказ Катамадзе от выступлений в России
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о намерении прекратить выступать в России.
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Бенитес рассказал, что вынудило его уйти из «Ньюкасла»
Испанский специалист Рафаэль Бенитес рассказал, почему он не продлил соглашение с английским футбольным клубом «Ньюкасл Юнайтед».
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В Индии при падении автобуса в ущелье погибли 35 человек
В Индии автобус съехал с горной дороги и упал в ущелье. В результате аварии 35 человек погибли, 17 — пострадали.
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Поздняков заявил, что результаты сборной России на ЕИ-2019 являются отражением спортивных успехов страны
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление национальной команды на Европейских играх 2019 года в Минске.
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В Совфеде рассказали о последствиях отсутствия ПАСЕ на выборах в Раду
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о возможном отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент.
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Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился повышенному вниманию журналистов к термокружке Владимира Путина, с которой он был на приёме в честь лидеров стран G20 в Японии.
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Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел страны Павла Климкина.
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Футболист Караваев ответил на вопрос о своём будущем в «Витессе»
Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своём возможном уходе из голландского «Витесса».
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тёплая погода
Первая неделя июля в Москве будет прохладной и дождливой, однако со второй декады месяца, как ожидается, в столицу вернётся летнее тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В МИД России прокомментировали ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала своё предложение по урегулированию ситуации с украинскими моряками, задержанными после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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В Минтруде заявили о снижении за неделю числа безработных граждан
В Минтруде отметили снижение числа безработных граждан за неделю на 1,3%.
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«Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси»
Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил, что временно освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от проведения тренировочных занятий.
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
В международных отношениях не существует ничего невозможного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
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РУСАДА дисквалифицировало десятерых спортсменов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации десяти спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
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Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
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Глава ОКР встретил сборную России по возвращении с ЕИ-2019
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поприветствовал делегацию национальной команды, вернувшуюся в Москву с Европейских игр 2019 года в Минске.
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Зеленский встретится с Волкером 2 июля в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто проведёт встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передаёт Интерфакс-Украина.
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В «Яндексе» отвергли обвинения ряда сервисов в ограничении доступа
«Яндекс» считает необоснованными обвинения со стороны интернет-сервисов, в том числе Avito и ЦИАН, в ограничении доступа в пользу собственных сервисов компании. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
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Туск приостановил саммит Евросоюза
Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля. Об этом сообщил журналистам представитель Туска.
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В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
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Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в «политический» отпуск.
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«Зенит» объявил об уходе баскетболиста Карасёва
Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды форварда Сергея Карасёва.
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В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
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СМИ: «Коламбус» готов предложить Панарину восьмилетний контракт на $100 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» хочет сохранить в своём составе российского форварда Артемия Панарина.
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Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
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В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT рекомендацию комитета Рады парламенту приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии, назвал самую большую ошибку Украины во внешней политике.
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В МЧС прогнозируют стабилизацию паводковой обстановки в Канске
Уровень воды в реке Кан Канского района Красноярского края стабильно снижается, сообщает пресс-служба МЧС России.
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СК просят возобновить расследование гибели группы Дятлова
В СК России передано обращение фонда «Памяти группы Дятлова», Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.
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Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение ПАСЕ в отношении России, заявил, что опасается эффекта домино в вопросе снятия антироссийских санкций.
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Бах оценил заявку Австралии на проведение ОИ-2032
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил заявку Австралии на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.
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Экс-глава ВФЛА заявил, что не писал письмо в IAAF о допинге у британских атлетов
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал свою возможную причастность к написанию письма доверенному лицу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака о нарушениях антидопинговых правил британскими спортсменами.
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Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»
Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
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Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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Посол Франции заявила о наличии «химии» между Зеленским и Макроном
Украинский и французский лидеры Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поладили, между ними сложились доверительные отношения. Об этом заявила посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.
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В МВД Афганистана сообщили о ликвидации причастного к взрыву в Кабуле
Один из боевиков, причастных к взрыву в Кабуле, ликвидирован сотрудниками сил безопасности Афганистана. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официального представителя МВД страны.
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Синоптики прогнозируют ливневые дожди в Иркутской области
Сильные ливни вернутся в Иркутскую область в субботу, 6 июля. Об этом сообщили ТАСС в центре «Фобос».
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Глушаков станцевал лезгинку на тренировке в «Ахмате»
Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как прошёл обряд посвящения в новой команде.
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ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Питерса
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды американского форварда Алека Питерса.
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В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
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В Госдуме оценили условие изменения статуса русского языка в Донбассе
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана об условиях, на которых русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального.