Порошенко: Украину оттесняют на обочину мировой политики

Пётр Порошенко заявил, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. Как передаёт «Корреспондент», бывший глава страны также добавил, что готов оказать поддержку нынешнему руководству страны и помочь связями, авторитетом, советами и разработкой стратегии.

Пётр Порошенко считает, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. Как пишет «Корреспондент», экс-президент Украины вновь заявил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.

«Прямо накануне предыдущего саммита «Большой двадцатки», который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями России», — рассказал Порошенко.

По его словам, также состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьером Канады Джастином Трюдо и со многими другими членами G20.

«Было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки, с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено», — подчёркивает экс-президент.

Сейчас, по мнению Порошенко, Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики.

«Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить ещё раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — добавил Порошенко.