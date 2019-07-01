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Порошенко: Украину оттесняют на обочину мировой политики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. Как передаёт «Корреспондент», бывший глава страны также добавил, что готов оказать поддержку нынешнему руководству страны и помочь связями, авторитетом, советами и разработкой стратегии.
Порошенко: Украину оттесняют на обочину мировой политики
Reuters
Пётр Порошенко считает, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. Как пишет «Корреспондент», экс-президент Украины вновь заявил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.
 
«Прямо накануне предыдущего саммита «Большой двадцатки», который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями России», —  рассказал Порошенко.
 
По его словам, также состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьером Канады Джастином Трюдо и со многими другими членами G20.
 
«Было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки, с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено», — подчёркивает экс-президент.
 
Сейчас, по мнению Порошенко, Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики.
 
«Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить ещё раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — добавил Порошенко.
 
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