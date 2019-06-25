112: Порошенко призвал МИД Украины переименовать Грузию в Сакартвело

12:52 Малиньяджи обвинил судей боя с Лобовым в некомпетентности Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи считает, что судьи, которые подсчитывали результат его поединка с Артёмом Лобовым на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6, обладали недостаточной компетентностью.

12:51 Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.

12:49 Лавров назвал позитивным шагом решение ПАСЕ по России Глава российского МИД Сергей Лавров назвал позитивным шагом принятую ПАСЕ резолюцию, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

12:46 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ Член российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Леонид Калашников заявил, что украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.

12:36 Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».

12:32 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло к востоку от Усть-Камчатска Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 105 км к востоку от Усть-Камчатска.

12:32 Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных, по его мнению, фаворитов грядущего Уимблдона.

12:22 Осуждённый гражданин Польши пытался получить секретные данные о С-300 Гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

12:21 СМИ: Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты По информации СМИ, форвард ПСЖ Неймар принял все условия «Барселоны» ради перехода в испанский клуб и готов подписать пятилетний контракт.

12:12 Эрдоган и Трамп обсудят в Японии С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

12:08 ЦСКА обошёл СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии портала HockeyArchives Хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг силы европейских клубов, который возглавил московский ЦСКА.

12:06 Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России Украинский лидер Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что «разочарован» принятой ПАСЕ резолюцией, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

12:04 Мосгорсуд приговорил к 14 годам гражданина Польши по делу о шпионаже Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

11:58 Зеленскому предложат приостановить членство Украины в ПАСЕ Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому приостановить членство страны в данной организации.

11:57 В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД НАТО соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

11:52 Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

11:46 Влашич рассказал о травме, полученной на молодёжном ЧЕ Футболист московского ЦСКА и молодёжной сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что вывернул лодыжку в матче группового этапа чемпионата Европы против Англии (3:3), однако травма оказалась не слишком серьёзной.

11:41 «Ростех» рассказал о характеристиках дрона-разведчика «Корсар» В пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».

11:40 Рухани назвал Белый дом «умственно отсталым» Иранский лидер Хасан Рухани, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Белый дом стал «умственно отсталым». Об этом сообщает Tasnim News.

11:31 Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам Испанский теннисист Рафаэль Надаль недоволен тем, как организаторы турнира подходят к определению сеяных спортсменов.

11:27 «Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза» Информация о том, что космический корабль «Союз МС-11» перешёл на резервный коллектор, не соответствует действительности: посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

11:26 В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в данной организации.

11:16 Вратарь «Зенита» Лунёв оценил свои выступления в сезоне-2018/19 Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв считает, что прошедший сезон стал для него не слишком удачным.

11:13 Часть украинского города осталась без воды из-за долгов за электричество Часть украинского города Полтава осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.

11:09 Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники.

11:05 В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо В ходе конфликта в одном из кафе в Тольятти был убит 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир.

11:05 Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии.

11:02 Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода будет в Москве в ближайшую неделю.

10:56 В Казахстане в городе Арысь прекратились взрывы боеприпасов Заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин сообщил, что взрывы в городе Арысь в Казахстане, где произошло ЧП на военном складе, не регистрируются.

10:51 Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горя от ума» Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комедии в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.

10:48 Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Глушакову Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова предложила бывшему футболисту «Спартака» Денису Глушакову работу оператора.

10:48 Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею сокращения состава Верховной рады.

10:41 Российская делегация подала заявку в ПАСЕ о своих полномочиях Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

10:38 Эксперт оценил результаты исследования детских молочных смесей Эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» Татьяна Буцкая в беседе с RT оценила результаты исследования «Роскачества» по проверке безопасности детских сухих молочных смесей.

10:33 Мане: готов обменять победу в ЛЧ на Кубок африканских наций Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что мечтает о победе в Кубке Африки со своей национальной командой.

10:32 Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп ждёт возможности встретиться с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке.

10:28 Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России Бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом Украине».

10:21 Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.

10:15 Комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

10:14 Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о первых днях в летнем лагере команды.

10:03 МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свою политику для возможности диалога с Ираном.

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09:56 IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал от российской спортсменки Маргариты Васильевой оплатить все расходы, связанные со слушанием её дела о пропуске трёх допинг-тестов.

09:53 Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Берёза.

09:48 Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками успешно стартовала с космодрома во Флориде.

09:42 Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.

09:42 В Совфеде оценили важность возвращения России в ПАСЕ Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

09:41 СМИ: «Торонто» предложил контракт де Коло Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» сделал квалификационное предложение французскому защитнику Нандо де Коло.

09:32 На Украине отказались наказывать виновных в плагиате в речи Зеленского Администрация президента (АП) Украины заявила, что ответственные за плагиат в речи украинского лидера Владимира Зеленского не понесут наказание за произошедшее.