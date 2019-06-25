112: Порошенко призвал МИД Украины переименовать Грузию в Сакартвело

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New York Times: Трамп приказал ударить по Ирану, а потом передумал New York Times
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Малиньяджи обвинил судей боя с Лобовым в некомпетентности
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи считает, что судьи, которые подсчитывали результат его поединка с Артёмом Лобовым на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6, обладали недостаточной компетентностью.
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Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления
Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
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Лавров назвал позитивным шагом решение ПАСЕ по России
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал позитивным шагом принятую ПАСЕ резолюцию, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Член российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Леонид Калашников заявил, что украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.
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Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией
Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло к востоку от Усть-Камчатска
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 105 км к востоку от Усть-Камчатска.
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Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович
Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных, по его мнению, фаворитов грядущего Уимблдона.
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Осуждённый гражданин Польши пытался получить секретные данные о С-300
Гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
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СМИ: Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты
По информации СМИ, форвард ПСЖ Неймар принял все условия «Барселоны» ради перехода в испанский клуб и готов подписать пятилетний контракт.
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Эрдоган и Трамп обсудят в Японии С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.
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ЦСКА обошёл СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии портала HockeyArchives
Хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг силы европейских клубов, который возглавил московский ЦСКА.
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Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России
Украинский лидер Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что «разочарован» принятой ПАСЕ резолюцией, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
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Мосгорсуд приговорил к 14 годам гражданина Польши по делу о шпионаже
Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.
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Зеленскому предложат приостановить членство Украины в ПАСЕ
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому приостановить членство страны в данной организации.
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В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД
НАТО соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
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Влашич рассказал о травме, полученной на молодёжном ЧЕ
Футболист московского ЦСКА и молодёжной сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что вывернул лодыжку в матче группового этапа чемпионата Европы против Англии (3:3), однако травма оказалась не слишком серьёзной.
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«Ростех» рассказал о характеристиках дрона-разведчика «Корсар»
В пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».
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Рухани назвал Белый дом «умственно отсталым»
Иранский лидер Хасан Рухани, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Белый дом стал «умственно отсталым». Об этом сообщает Tasnim News.
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Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам
Испанский теннисист Рафаэль Надаль недоволен тем, как организаторы турнира подходят к определению сеяных спортсменов.
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«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Информация о том, что космический корабль «Союз МС-11» перешёл на резервный коллектор, не соответствует действительности: посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в данной организации.
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Вратарь «Зенита» Лунёв оценил свои выступления в сезоне-2018/19
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв считает, что прошедший сезон стал для него не слишком удачным.
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Часть украинского города осталась без воды из-за долгов за электричество
Часть украинского города Полтава осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
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Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники
Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники.
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В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо
В ходе конфликта в одном из кафе в Тольятти был убит 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир.
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Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода будет в Москве в ближайшую неделю.
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В Казахстане в городе Арысь прекратились взрывы боеприпасов
Заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин сообщил, что взрывы в городе Арысь в Казахстане, где произошло ЧП на военном складе, не регистрируются.
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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горя от ума»
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комедии в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.
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Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Глушакову
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова предложила бывшему футболисту «Спартака» Денису Глушакову работу оператора.
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Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею сокращения состава Верховной рады.
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Российская делегация подала заявку в ПАСЕ о своих полномочиях
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Эксперт оценил результаты исследования детских молочных смесей
Эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» Татьяна Буцкая в беседе с RT оценила результаты исследования «Роскачества» по проверке безопасности детских сухих молочных смесей.
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Мане: готов обменять победу в ЛЧ на Кубок африканских наций
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что мечтает о победе в Кубке Африки со своей национальной командой.
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Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп ждёт возможности встретиться с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке.
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Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом Украине».
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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.
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Комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о первых днях в летнем лагере команды.
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МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свою политику для возможности диалога с Ираном.
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Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела
Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал от российской спортсменки Маргариты Васильевой оплатить все расходы, связанные со слушанием её дела о пропуске трёх допинг-тестов.
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Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Берёза.
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Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками успешно стартовала с космодрома во Флориде.
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Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области
Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
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В Совфеде оценили важность возвращения России в ПАСЕ
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
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СМИ: «Торонто» предложил контракт де Коло
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» сделал квалификационное предложение французскому защитнику Нандо де Коло.
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На Украине отказались наказывать виновных в плагиате в речи Зеленского
Администрация президента (АП) Украины заявила, что ответственные за плагиат в речи украинского лидера Владимира Зеленского не понесут наказание за произошедшее.
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Назван состав женской сборной России по баскетболу на ЧЕ-2019
Стали известны имена 12 баскетболисток, которые будут защищать честь страны на чемпионате Европы в Латвии и Сербии.