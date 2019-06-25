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112: Порошенко призвал МИД Украины переименовать Грузию в Сакартвело

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко призвал МИД Украины начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Как пишет «112 Украина», Порошенко подчеркнул, что сейчас «очень важно помочь стране, которая так же, как и Украина, много лет борется с российской агрессией».
112: Порошенко призвал МИД Украины переименовать Грузию в Сакартвело
Reuters
Пётр Порошенко предложил МИД Украины начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Как передаёт «112 Украина», такую инициативу Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook.
 
«По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело», — отметил Порошенко.
 
По словам экс-президента, его политическая сила «Европейская солидарность» полностью солидарна «с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией».
 
Порошенко подчеркнул, что сейчас «очень важно помочь стране, которая так же, как и Украина, много лет борется с российской агрессией».
 
«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину», — добавил бывший президент.
 
Как напоминает канал, Сакартвело — самоназвание грузинского государства, в переводе с грузинского означает «страна картвелов». «Картвели» означает жителей Картли, основного центрального грузинского региона, вокруг которого в раннем Средневековье сформировалась культурная и политическая общность грузин. Самая ранняя ссылка на «Сакартвело» встречается в 800 году в грузинской хроники Джуаншера Джуаншериани, в которой описывается вторжение халифа Марвана II ибн Мухаммада в грузинские земли. В классических и византийских источниках регион Картли именуется Иберией. В большинстве языков название Грузии закрепилось в латинском варианте — Georgia. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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