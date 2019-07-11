СТРАНА: в Закарпатье Порошенко прогнали с его же собственного митинга

Жители закарпатского города Свалява прогнали Петра Порошенко с его же собственного митинга, пишет «СТРАНА». Возмущённые местные жители перекрыли ему проход и кричали «Позор!», обвиняя бывшего президента Украины в коррупции.
На Украине в городе Свалява Закарпатской области местные жители прогнали бывшего главу государства Петра Порошенко с его предвыборного митинга под крики «Ганьба!» («позор». — ИноТВ), пишет «СТРАНА». Как поясняет издание, люди обвинили экс-президента в коррупционном скандале в «Укроборонпроме».
«Позор! Позор! — скандировали собравшиеся. — Обокрал армию, всех обокрал!»
На видеозаписи, опубликованной изданием «Главред», видно, как возмущённые украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. От разъярённой толпы Порошенко спасла охрана. Между тем собравшиеся кричали ему вслед, обвиняя его в воровстве. Причём выкрики сопровождались нецензурной лексикой.
Экс-президент Украины, как отмечает издание, отправился в Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность». Он посетил Мукачево, из Свалявы с позором был изгнан, а затем отправился в Хуст и планирует посетить Ужгород.
Ранее Порошенко, как сообщалось, пообещал избивать людей, которые выкрикивают ему «Ганьба!» на митингах.
«И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет: «Ганьба!». В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками», — заявил бывший украинский лидер.
Как напоминает «СТРАНА», в Хмельницком Петра Порошенко также встретили выкриками «Позор!».
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