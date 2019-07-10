СТРАНА: украинцев будут сажать за «отрицание принадлежности Украине Крыма и Донбасса»

Спикер украинского парламента Андрей Парубий внёс в Верховную раду законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание принадлежности к Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Как пишет «СТРАНА», авторы законопроекта предлагают установить за такие действия уголовную ответственность и наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание принадлежности к Украине аннексированного Крыма* и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Как пишет «СТРАНА», авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова.



Законопроект был зарегистрирован 5 июля, 8 июля поступил в профильный комитет, а 9 июля предоставлен для ознакомления депутатам.



Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции: «Умышленные действия, совершённые с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей к территории Украины, — наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





