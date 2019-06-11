УП: украинское посольство пристыдило международную премию за награждение крымского отеля
Министерство спорта утвердило список фигуристов, которые войдут в состав сборной России на сезон-2019/20.
В Московской области заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи, сообщает телеканал «360».
Соединённые Штаты не исключают возможность проведения новой встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В состав Черноморского флота принят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Московский «Локомотив» объявил о переходе 25-летнего футболиста «Уфы» Дмитрия Живоглядова.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.
Идея встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках G20 в Осаке «висит в воздухе», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал в беседе с RT возможность смены рабочей недели на четырёхдневную.
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на замглавы администрации президента Украины Руслана Рябошапку.
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо говорят о «головотяпстве», либо являются провокацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщил замглавы президентской администрации Руслан Рябошапка.
Участник группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии продюсера Бари Алибасова.
Московский городской суд в пятницу, 14 июня, рассмотрит жалобу защиты Ивана Голунова на решение нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
В Московской области закончились посевные работы. Площадь засаженной земли в 2019 году стала больше. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что нападающий Александр Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал».
В Самарской области планируют проверить обеспечение правил безопасности эксплуатации всех аттракционов, независимо от форм собственности. Об этом сообщает kp.ru.
Инфраструктуру Московского центрального кольца (МЦК) готовят к переходу на четырёхминутный интервал движения поездов «Ласточка» в часы пик. В остальное время интервал составит восемь минут, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Спасатели предупредили о четвёртом классе пожарной опасности в лесах и торфяниках Нижегородской области с 11 по 13 июня. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT слова лидера неканонической УПЦ КП Филарета Денисенко, который заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Удмуртии планируют повысить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
Первый Международный образовательный форум художников-технологов и конструкторов театра кукол будет проходить в Ижевске с 13 по 20 июня, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Стал известен регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны, сообщает «Парламентская газета».
Актёр, политик и предприниматель Арнольд Шварценеггер приедет на Synergy Global Forum в Санкт-Петербург в октябре, сообщает Пятый канал со ссылкой на организаторов.
На этой неделе россияне забронировали авиабилетов с вылетом в среду, 12 июня, и возвратом в выходные на 20% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис Aviasales.
Эксперты оценили сезонный рынок фруктов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию «Агро24».
В Калининградской области индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в мае по отношению к апрелю составил 100,5%. Об этом сообщает «Янтарный край».
Представители компании Group-IB завершили проверку итогов голосования в финале вокального шоу «Голос. Дети». Отмечается, что эксперты подтвердили данные о накрутке голосов.
Крым подписал в рамках Петербургского международного экономического форума соглашений на 1,6 млрд рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
С начала 2019 года в Крыму отдохнули почти 1,3 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Советник президента России по культуре Владимир Толстой высказался о сериале «Чернобыль», сообщает ФАН.
Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.
Эксперт по выбору имён и псевдонимов, соавтор направления «Нейросемиотика имени» Леонард Боярд в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что немецкий журнал Wunderweib опубликовал статью, в которой привёл список десяти самых красивых русских мужских и женских имён.
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды американского защитника Кори Хиггинса.
В пункте пропуска «Петухово» в Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Семь коробок пытались доставить из Казахстана в Екатеринбург, сообщает URA.RU.
Внутренние механизмы и конструкции для органа концертного зала в парке «Зарядье» доставят из Франции в июле, сообщает НСН. Монтаж продлится до конца лета.
Минприроды и Роспотребнадзор обратились к экономической комиссии Совета по правам человека (СПЧ) и выступили за снижение продаж пластиковой посуды, сообщает ФАН со ссылкой на сайт СПЧ.
Санкт-Петербург выполнил взятые обязательства по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Из Крыма на Украину пытались вывезти альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства, сообщает kp.ru.
Названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате сторонней кредитной организации.
Россия зафиксировала 12 случаев стрельбы в сирийских провинциях за сутки, Турция — 16. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что, делая заявления о «нарушениях» Москвой Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Вашингтон, вероятно, готовится к выходу из соглашения.
В Севастополе возобновили движение транспортных средств на пострадавшем от ливня спуске Котовского. Соответствующий приказ принял Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передаёт «Новый Севастополь».
В Хабаровске заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками краевого министерства при строительстве жилья. Решение было принято после проверки информации о голодовке детей-сирот.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 299 заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.