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УП: украинское посольство пристыдило международную премию за награждение крымского отеля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинское посольство в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards наградить премией один из крымских отелей. Как пишет «Украинская правда», в своём сообщении в Twitter дипломатическое ведомство назвало присуждение премии «стыдом и поддержкой нарушения международного права».
УП: украинское посольство пристыдило международную премию за награждение крымского отеля
Reuters
Посольство Украины в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards наградить премией один из отелей, расположенных в Крыму.
 
«Мы осуждаем решение World Travel Awards включить Mriya Resort & Spa в оккупированном Россией Крыму* в список европейских номинантов — 2019. Это не что иное, как стыд и поддержка нарушения международного права от России. С 2018 года на курорт Mriya & Spa распространяются санкции США, потому что Крым — это Украина», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
 
Как отмечает издание, согласно информации на сайте World Travel Awards, отель получил сразу три награды: ведущий европейский семейный курорт класса люкс, ведущий европейский курорт для отдыха и ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий. World Travel Awards также награждала этот крымский отель, начиная с 2016 года.
 
«Украинская правда» также пишет, что эта организация присудила три награды российской авиакомпании «Аэрофлот», в том числе в номинации «Лидирующий авиационный бренд Европы». 
 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

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