Обозреватель: «плохой остаток СССР» — глава Генштаба ВСУ поделился впечатлениями от поездок в Крым

Москва собиралась «аннексировать» Крым ещё со времён провозглашения украинской независимости. Такое заявление сделал новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, он три раза приезжал на полуостров, и тот произвёл на него впечатление «плохого остатка Советского Союза», сообщает «Обозреватель».

Россия готовилась к «аннексии Крыма»* ещё со времён провозглашения независимости Украины. Такое мнение в интервью УНИАН высказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак, передаёт «Обозреватель».

По его мнению, «захват» полуострова начался задолго до 2014 года. «Вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить», — отметил высокопоставленный военный.

Он рассказал, что трижды посещал полуостров: «Крайний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путёвку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел».

«Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос, на Украине ли я? Я не понимал, где я нахожусь... Поэтому мы должны воевать за людей, за то, что у них в головах», — подчеркнул глава Генштаба ВСУ.

Кроме того, Хомчак заявил, что Россия «может в любой момент начать прямое вторжение» на Украину. Но затем он добавил, что в ближайшее время такого сценария ждать не стоит, обращает внимание издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

