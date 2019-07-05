Polityka: накануне осенних выборов немецкие политики «заискивают» перед Москвой

Осенью в ряде немецких земель состоятся местные выборы. И чтобы завоевать симпатии избирателей, перед Москвой сейчас заискивают не только «альтернативщики», но и ведущие политики из классических западногерманских объединений, сообщает Polityka. И хотя Евросоюз вновь продлил санкции в отношении России, главы отдельных немецких земель требуют от Берлина их отменить, отмечается в статье.

Недавнее признание президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в том, что его многолетние надежды на стратегическое партнёрство с Россией не оправдались, можно считать важным посланием не только в адрес Кремля, но и всех тех немецких политиков, которые начинают «всё сильнее тянуться к Москве», говорится в статье польского издания Polityka. А такие политики за последний год появились практически во всех немецких партиях — причём они заняли такую позицию в отношении России, ориентируясь на опросы общественного мнения и пожелания немецких избирателей, отмечает автор. В итоге главы уже целого ряда немецких земель «заискивают» перед Москвой, пытаясь завоевать симпатии своего электората накануне осенних выборов.



На протяжении почти четверти века Франк-Вальтер Штайнмайер продвигал в отношении России концепцию «изменение путём сближения», символом которой стало появление «петербургского треугольника» (Россия, Германия, Франция) во время американской войны в Ираке, а затем и переход Герхарда Шрёдера на работу в «Газпром», сообщается в статье. Однако в июне, выступая на проходившей в Хельсинки конференции по безопасности, немецкий президент заявил, что Москва «всё больше замыкается на себе и впервые за три столетия отворачивается от Европы», поэтому он уже не верит в то, что в дальнейшем с Россией можно будет вести «обычный бизнес». Своё высказывание Штайнмайер адресовал не только Кремлю, но и тем немецким политикам, появившимся за последний год практически во всех партиях, которые начинают всё сильнее «тянуться к Москве», ориентируясь на опросы общественного мнения и стремясь заручиться поддержкой избирателей, поясняет Polityka.



Прошлогодний опрос газеты Die Welt опрос показал, что 58% немецких респондентов хотели бы нормализовать отношения с Россией, и только 26% выступали за то, чтобы ещё больше дистанцироваться от неё. При этом среди сторонников пользующейся популярностью в бывшей ГДР партии «Альтернатива для Германии» людей, выступающих за политическое сближение с Россией, оказалось 81%, сообщается в статье. Однако сейчас, накануне предстоящих этой осенью выборов в трёх немецких землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия, перед Москвой заискивают не только «альтернативщики», Левая партия и зелёные, но и ведущие политики из классических западногерманских объединений, констатирует автор. Хотя Евросоюз сохранил в силе санкции против России, главы целого ряда немецких земель требуют от федерального правительства их отменить, прислушиваясь к мнению своих избирателей: в частности, это социал-демократы Мануэла Швезиг (Мекленбург — Передняя Померания) и Дитмар Войдке (Бранденбург), христианские демократы Михаэль Кречмер (Саксония) и Райнер Хазелофф (Саксония-Анхаль), а также представитель Левой партии Бодо Рамелов (Тюрингия), пишет Polityka.



По мнению автора, немецкими социал-демократами движет не только политический расчёт, но и тоска по прежней «восточной политике» под лозунгом «изменение путём сближения», которая позволила в 1970-х годах добиться разрядки в отношениях между ФРГ и ГДР, а затем и падения Берлинской стены в 1989-м. Кроме того, определённую роль играет и «эффект Шрёдера»: хотя бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер нажил себе немало врагов из-за обвинений в том, что он «продался Путину», у него есть и влиятельные союзники. К их числу относится, в частности, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, а также «понимающие Путина» бывшие функционеры Социалистической единой партии, оказавшиеся в рядах левых, и западные менеджеры из так называемого Восточного комитета германской экономики, которые говорят о том, какую важную роль сыграли экономические контакты в «либерализации советского блока» на протяжении 1960-х и 1970-х годов, говорится в статье.



Споры о восточной политике в завершение «эпохи Меркель» в Германии постепенно переходят по большей части на внутрипартийный уровень. В результате многие ведущие представители христианских демократов, а тем более либералов тоже оглядываются на Москву и начинают критически относиться к европейским санкциям в отношении России — например, как бывший глава ХСС в Баварии Хорст Зеехофер или глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер, отмечает автор.



Как полагает публицист газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл, немецкое восприятие России как якобы «главного соседа» на востоке во многом связано с «травмой поражения» во Второй мировой войне и концепциями канцлера Отто фон Бисмарка. Фон Маршалл пишет в своей книге под названием «Мы перестали понимать мир», что немцы исторически «переоценивают» экономическое, геополитическое и демографическое значение России, вклад которой в мировую экономику составляет всего 2% (в то время как на долю США и ЕС приходится 46%), и при этом «недооценивают» остальные страны Европы, которые располагаются между Германией и Россией. Хотя эти европейские страны, по мнению эксперта, имеют «гораздо большее значение» для немецкой экономики и обладают значительным человеческим потенциалом — 190 млн жителей, по сравнению со 150 млн в России.



Закрепившийся в немецком сознании образ «российского могущества» опирается на «два мифа», сообщается в статье. Первый из них — это ещё не сформировавшееся окончательно, но всё более популярное убеждение, что брексит и избрание Трампа президентом США «дискредитировали» ту англосаксонскую политическую культуру, которую британцы и американцы навязали Германии, потерпевшей поражение во Второй мировой войне. Западные немцы приняли тогда эту модель (кто-то искренне, кто-то из оппортунистических соображений), однако сейчас в Германии всё чаще стало звучать мнение, что следует вернуться к «континентальной демократии», авторитарному социализму Бисмарка или социалистическому обобществлению экономики, пишет Polityka. Второй миф, по мнению автора, заключается во мнении, что «зависимость» от поставок энергоносителей из России на Запад имеет свои плюсы: «Он вырастает из тезисов российской пропаганды, согласно которым Запад нарушил данное Горбачёву обещание, что НАТО не будет продвигаться на восток; в свою очередь, аннексия* Крыма была лишь актом возвращения «исторической российской территории», который спровоцировал Запад, игнорируя интересы Москвы на Украине».



Даже в 2014 году, как показывает статистика, около 41% немцев «называли аннексию возмутительной», в то время как треть респондентов в Германии считала российские аргументы «убедительными», говорится в статье. При этом в бывшей ГДР люди, относившиеся к позиции России с пониманием, даже были в большинстве, подчёркивает автор: в Западной Германии санкции поддерживали 46% респондентов, а в Восточной — всего 28%. Некоторые объясняют это тем, что за десятилетия существования ГДР восточных немцев связали с Россией не только экономические, но и многочисленные личные контакты, благодаря чему появилось нечто вроде «восточной солидарности», которую сейчас в определённой степени подпитывает и «антиамериканизм». В стране набирают силу антиамериканские настроения, вызванные нападками президента США Дональда Трампа (имеющего, кстати, немецкие корни) на Германию, в которой он видит экономического конкурента и «безбилетного пассажира», пользующегося американской военной мощью, пишет Polityka.



Несколько недель назад против европейских санкций в Германии практически «солидарно» выступили Грегор Гизи от левых, Юрген Триттин от зелёных и Робби Шлунд из «Альтернативы для Германии», которые наверняка и сами удивились, что попали в одну компанию, отмечает автор. В качестве подтверждения тезиса о том, что от антироссийских санкций больше пострадала Восточная Германия, часто приводят историю разорения компании Vakoma из Магдебурга, которая поставляла 90% своей продукции в виде насосов и компрессоров в Россию и зарабатывала на этом ежегодно до €10 млн. Однако спустя год после введения санкций она практически обанкротилась. Глава Союза машиностроителей Германии также сетовал, что немецкая экономика превращается в «заложницу» политики в отношении Москвы и Тегерана. По его мнению, политическая эффективность санкций минимальна, а экономические убытки огромны, поскольку оставленные немцами ниши займут китайцы, поясняет Polityka.



Политическую эффективность санкций выразить в цифрах сложно, но можно подсчитать убытки, говорится в статье. За период с 2013-го по 2016 год объём немецкого экспорта в Россию, которая в 2018 году оказалась на 15-м месте в списке экономических партнёров Германии, уменьшился на 40%. Однако причины такого падения связаны не столько с самими санкциями, сколько со слабостью российской валюты и снижением цен на нефть, полагает автор. Эксперт Оливер Хольтемёлер из Института экономического анализа имени Лейбница вообще уверен, что в реальности санкции не оказали серьёзного воздействия на Германию, поскольку на Россию приходится лишь 2% всего немецкого экспорта — для сравнения, до введения ограничительных мер этот показатель составлял 2,4%, сообщает Polityka.



Даже если учитывать, что предприятия, расположенные на территории бывшей ГДР, исторически оказались связаны с Россией несколько сильнее, чем на западе страны, всё равно российского рынка сбыта лишились лишь отдельные компании, такие как упомянутая выше Vakoma из Магдебурга, отмечается в статье. В то же время для некоторых восточных земель последствия введения санкций оказались более ощутимыми, чем для остальных. В частности, объём экспорта из Саксонии в Россию за период с 2010-го по 2013 год увеличился на 86%, однако затем снизился на 60% (для сравнения, в среднем по Германии он упал на 30%). Именно поэтому перед осенними выборами в парламенты этих земель местные политики и начинают активно протестовать против санкций, заключает Polityka.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).