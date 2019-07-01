Bild: «прогнулся перед путинским режимом» — премьер Саксонии вновь потребовал отменить санкции против Москвы

Несмотря на резкую критику, глава саксонского правительства в очередной раз потребовал отменить штрафные меры ЕС против России, сообщает Bild. На этом Михаэль Кречмер, однако, не остановился и пригласил в гости главу Владимира Путина, вызвав тем самым раздражение у своих конкурентов, отмечает немецкий таблоид.

Оппозиция в федеральной земле Саксония возмущена, пишет немецкий таблоид Bild.

Несмотря на резкую критику, глава саксонского правительства Михаэль Кречмер (ХДС) в очередной раз потребовал отменить штрафные меры Европейского союза против Российской Федерации, сообщает издание.

Более того, в эти выходные на партийном съезде Христианско-демократического союза в Хемнице Кречмер даже пригласил президента России Владимира Путина посетить Саксонию с визитом, отмечает Bild.

«И я надеюсь, что скоро он к нам приедет», — заявил премьер-министр федеральной земли Саксония.

Тем самым, продолжает таблоид, Михаэль Кречмер «подкрепил слухи» о том, что накануне парламентских выборов в Саксонии российский лидер действительно может наведаться в гости к главе саксонского правительства.

В результате премьер-министру Саксонии пришлось выслушать новую порцию критики в свой адрес — на этот раз от основного кандидата на пост главы саксонского правительства от партии зелёных Кати Майер.

«Приглашая главу Кремля и прогибаясь перед путинским режимом, Кречмер тем самым лишь охотится за голосами сторонников Левой партии и АдГ», — выразила уверенность Майер.

По её словам, премьер-министр Саксонии — всего-навсего «популист», и элементарно «забыл историю».