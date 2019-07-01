Bild: «прогнулся перед путинским режимом» — премьер Саксонии вновь потребовал отменить санкции против Москвы

Несмотря на резкую критику, глава саксонского правительства в очередной раз потребовал отменить штрафные меры ЕС против России, сообщает Bild. На этом Михаэль Кречмер, однако, не остановился и пригласил в гости главу Владимира Путина, вызвав тем самым раздражение у своих конкурентов, отмечает немецкий таблоид.
Оппозиция в федеральной земле Саксония возмущена, пишет немецкий таблоид Bild.
Несмотря на резкую критику, глава саксонского правительства Михаэль Кречмер (ХДС) в очередной раз потребовал отменить штрафные меры Европейского союза против Российской Федерации, сообщает издание.
Более того, в эти выходные на партийном съезде Христианско-демократического союза в Хемнице Кречмер даже пригласил президента России Владимира Путина посетить Саксонию с визитом, отмечает Bild.
«И я надеюсь, что скоро он к нам приедет», — заявил премьер-министр федеральной земли Саксония.
Тем самым, продолжает таблоид, Михаэль Кречмер «подкрепил слухи» о том, что накануне парламентских выборов в Саксонии российский лидер действительно может наведаться в гости к главе саксонского правительства.
В результате премьер-министру Саксонии пришлось выслушать новую порцию критики в свой адрес — на этот раз от основного кандидата на пост главы саксонского правительства от партии зелёных Кати Майер.
«Приглашая главу Кремля и прогибаясь перед путинским режимом, Кречмер тем самым лишь охотится за голосами сторонников Левой партии и АдГ», — выразила уверенность Майер.
По её словам, премьер-министр Саксонии — всего-навсего «популист», и элементарно «забыл историю».
Роскомнадзор рассчитывает, что Google приложит все усилия для повышения уровня фильтрации запрещённой в России информации. В противном случае компания будет оштрафована. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году, сообщает kp.ru со ссылкой на первого замдиректора Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александра Гаврилюка.
Единым билетом для поездок в Крым и в обратном направлении с начала возобновления перевозок в 2019 году воспользовались 70,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции (ЕТД).
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.
Сообщения о дорогом отдыхе в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу новых ограничений предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».