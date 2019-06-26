Handelsblatt: немецкие предприниматели требуют от Меркель диалога с Россией

Подавляющее большинство немецких предпринимателей призвало Ангелу Меркель к интенсификации российско-немецких переговоров на высшем уровне, сообщает Handelsblatt. Издание отмечает, что, несмотря на санкции, многие немецкие фирмы по-прежнему уверены в прибыльности российско-германского бизнеса и готовы инвестировать в Россию.
87% немецких предпринимателей считает, что Ангела Меркель должна активнее участвовать в организованных Россией экономических мероприятиях, таких как ПМЭФ, пишет Handelsblatt со ссылкой на опубликованные недавно результаты опроса, проведённого российско-германской внешнеторговой палатой. Издание напоминает, что в этом году на петербургский форум ездил министр экономики ФРГ — Петер Альтмайер.
«Таким образом, Германия сможет подать чёткий сигнал, не нарушая при этом санкций», — заявил председатель российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп, также выступивший за увеличение количества российско-германских переговоров на высшем уровне.
Что касается состояния экономических отношений между Россией и ФРГ, то немецкие предприниматели оценивают его как в целом позитивное, сообщает Handelsblatt. По словам Шеппа, немецкие фирмы рассчитывают на увеличение своего оборота и прибылей, даже несмотря на ослабление российской экономики. 39% немецких бизнесменов хотят инвестировать в Россию.
Поводом для беспокойства остаются штрафные меры: участвовавшие в опросе немецкие фирмы сообщили, что из-за антироссийских санкций США были сорваны сделки общей суммой около €1,1 млрд. Санкции ЕС оказали сравнительно меньший ущерб, отметил Матиас Шепп.
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