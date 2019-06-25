Die Welt: швейцарский экономист подверг сомнению эффективность антироссийских санкций

Если беспристрастно проанализировать эффект от антироссийских санкций, то выяснится, что они носят лишь символический характер и не оказывают должного воздействия, считает швейцарский экономист Томас Штраубхар. В своей статье для Die Welt он пишет, что исторически экономические санкции практически никогда не достигали своих целей, а в современном мире обходить их стало ещё проще. Кроме того, Штраубхар отмечает, что от штрафных мер в основном страдает простое население, а не лица, принимающие политические решения.

В вопросе антироссийских санкций Германия разделена, пишет швейцарский экономист Томас Штраубхар в своей статье для Die Welt: если на западе страны большинство выступает за их продление, то в восточной Германии люди настаивают на пересмотре политики в отношении России. Причины этого не только в истории и в многолетних отношениях, но и в экономике: Россия является куда более важным торговым партнёром для восточной части Германии, нежели для западной.

Как отмечает автор, если провести беспристрастный анализ того, в какой степени реальный эффект антироссийских санкций соответствует ожиданиям, то результат будет следующий: санкции носят символический характер и не оказывают реального воздействия. Штрафные меры не затрагивают власть и элиты: больше всего от них страдают самые неимущие слои населения.

Штраубхар напоминает, что санкции являются основным инструментом экономических войн ещё со средневековых времён. Против России они используются не в первый раз: например, в годы холодной войны Запад использовал эмбарго в качестве основного оружия против соцблока. Уже тогда опыт использования штрафных мер был однозначен, отмечает автор: санкции сказывались не на лицах, принимающих политические решения, а на беззащитном населении. Кроме того, была выявлена закономерность: готовность находящихся под санкциями терпеть тяготы, как правило, превышает готовность инициаторов санкций сохранять их в долгосрочной перспективе.

И такой феномен неудивителен, считает Штраубхар: углублённый анализ экономических санкций показывает, что они практически никогда не достигают поставленных целей. Кроме того, в век глобализации и цифровизации появилось множество способов обойти санкции, а возможностей обеспечить соблюдение санкционного режима, напротив, стало меньше.

В заключение автор пишет, что для того, чтобы хоть как-то поправить ситуацию, Брюссель может задействовать два инструмента, которые были практически не использованы им ранее: запрет на выдачу виз и заморозка активов. По мнению Штраубхара, такие методы являются точечными и не затрагивают простое население.