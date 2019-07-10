Корреспондент: украинские военные планируют альтернативный парад «без чиновников и политиканов»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День Независимости, который отмечается 24 августа. Как пишет «Корреспондент», украинские ветераны боевых действий собираются в эту дату вместо отменённого парада провести альтернативный «Марш свободы», который, по словам авторов инициативы, пройдёт «без денег из бюджета, без чиновников и политиканов».

Ветераны АТО предлагают вместо отменённого президентом Зеленским парада провести в Киеве «Марш свободы», который пройдёт без бюджетных средств. Как пишет «Корреспондент», соответствующее предложение появилось в сообществе Veterans Info в Facebook.

«Предлагаю всем ветеранам, волонтёрам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов», — говорится в сообщении.

Как напоминает издание, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День Независимости. Критично к этой инициативе отнёсся пятый президент Пётр Порошенко, который, однако, отметил, что это право верховного главнокомандующего.