SvD: Киев хочет говорить о мире, но собирается закупать американское оружие

На фоне активизации боевых действий на востоке Украины Киев формально запросил у США разрешение на покупку оружия, однако официального ответа Вашингтон пока не дал, пишет Svenska Dagbladet. Тем не менее, как отмечает газета, это не помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину провести в Минске новый раунд переговоров.

В июне и июле на востоке Украины вновь активизировались боевые действия: всего погибло 15 украинских солдат при, как минимум, 115 раненых; данные же по потерям противоположной стороны найти гораздо сложнее. Столкновения возобновились, среди прочего, неподалёку от Донецка, Горловки и Мариуполя, пишет Svenska Dagbladet.

В понедельник Украина запросила у США формальное разрешение на покупку оружия. По сообщению американского посла, просьба находится на стадии рассмотрения.

Оборонный бюджет Украины меньше шведского, однако с тех пор, как в 2014 году Россия «аннексировала»* Крым, а на востоке Украины началось «сепаратистское восстание», Киев получил от США военную помощь общей суммой $1,5 млрд.

В то же время, по словам бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста, Россия «поставила украинским сепаратистам более 450 танков», что представляет для украинских сил серьёзную проблему.

Вместе с тем относительно новый президент Украины Владимир Зеленский в видео на собственном канале на YouТube пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на мирные переговоры.

«А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте», — предложил он.

В видеоролике Зеленский предложил встретиться в Минске в присутствии лидеров США, Великобритании, Германии, Франции и Белоруссии. В последнее время украинский президент ездил по разным странам и встречался с мировыми лидерами, с тем чтобы заручиться поддержкой своего курса. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон похвалил нового президента после встречи, добавив, что теперь появились условия для мирного урегулирования конфликта, напоминает Svenska Dagbladet.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).