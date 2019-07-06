Посол Украины в ФРГ: своими высказываниями про Крым Шрёдер поставил под вопрос доверие к Германии

01:51
Врачи в Москве рассказали об обследовании избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве рассказали о результатах обследования доставленной из Ингушетии семилетней девочки, у которой ранее диагностировали множественные телесные повреждения и ожоги.
01:29
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).
00:59
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Родители семилетней девочки, получившей серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии, найдены. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
00:47
ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия пять новых объектов, в том числе расположенные в Ираке руины древнейшего города Вавилона.
00:27
Полиция задержала капитана опрокинувшегося в Чёрном море катера
Сотрудники полиции задержали капитана прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море вблизи посёлка Джубга. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
00:12
Путин поздравил Мадуро с Днём независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю Дня независимости Боливарианской Республики, сообщило Министерство связи и информации южноамериканской страны.
00:00
Во время матча Уимблдона на корте сработала система полива
Во время поединка смешанных пар на Уимблдонском турнире между Лаурой Зигемунд (Германия) — Артёмом Ситаком (Новая Зеландия) и Кеном Скупски (Великобритания) — Дарьей Юрак (Хорватия) рядом с сиденьями теннисистов сработала система полива травы.
23:57
Найдены все пропавшие без вести после ЧП с катером в Чёрном море
Спасатели нашли всех пропавших без вести после опрокидывания катера в Чёрном море вблизи Джубги.
23:44
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии
Россиянка Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в секторе прыжков в высоту.
23:38
Эксперт оценил сообщения об отношении ЕС к украинскому маршруту транзита российского газа
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Евросоюз считает украинский маршрут транзита российского газа стратегическим для своей энергетической безопасности.
23:36
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23:29
Сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019
За прошедший день на Всемирной летней универсиаде в Неаполе российскими спортсменами было завоёвано восемь комплектов наград.
23:19
В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети
По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана.
23:14
15-летняя теннисистка Гауфф обыграла Херцог и вышла в 1/8 Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф сумела победить представительницу Словении Полону Херцог и стать второй 15-летней девушкой за последние 35 лет, которая сумела дойти до 1/8 Уимблдона.
23:08
Суд в Москве арестовал основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, передаёт РИА Новости.
23:05
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
23:00
Шпажист Гусев завоевал серебро на Универсиаде-2019 в Неаполе
Российский фехтовальщик Никита Гусев стал серебряным медалистом Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
22:55
Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.
22:53
В ХМАО проверяют сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку в лекарствах
Росздравнадзор проверяет сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку из Нефтеюганска в лекарствах, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
22:53
Число пострадавших в стычках с армией Израиля в секторе Газа палестинцев выросло до 40
Число палестинцев, пострадавших в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, увеличилось до 40.
22:51
Корабль «Полтава» прибыл в Петербург
Парусное судно «Полтава» — реплика первого линейного корабля Балтийского флота времён Петра I — прибыло в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «Звезда».
22:45
Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Защитник Никита Задоров подписал новый договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
22:42
МВД не подтверждает задержание капитана перевернувшегося в Чёрном море судна
Капитан прогулочного судна, которое перевернулось в Чёрном море в районе посёлка Джубга, будет объявлен в розыск, передаёт ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
22:35
СМИ: «Спартак» согласовал трансфер Баду
Полузащитник «Вольфсбурга-2» Кенту-Малкольм Баду согласовал условия контракта с московским «Спартаком».
22:34
В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух сирийских провинций
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за сутки обстреляли населённые пункты сирийских провинций Латакия и Хама.
22:32
Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020
Певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение» в 2020 году.
22:30
В ЯНАО предупредили о ветре до 23 м/с
В Ямало-Ненецком автономном округе предупредили о сильном ветре с порывами до 18—23 м/с, сообщает kp.ru.
22:23
Порошенко оскорбил блогера Шария во время встречи с избирателями
Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время своего предвыборного митинга в городе Каменец-Польский оскорбительно высказался в адрес главы Партии Шария — блогера Анатолия Шария.
22:21
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Получившая серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии девочка доставлена в Москву. Об этом сообщил представитель республиканского Минздрава.
22:19
«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении
Мадридский «Атлетико» опубликовал официальное заявление относительно потенциального перехода форварда команды Антуана Гризманна в «Барселону».
22:08
Захарова оценила отказ МИД Британии в аккредитации RT на конференцию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МИД Великобритании не выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
22:06
В Волгоградской области рассказали о грантах для фермеров
В Волгоградской области рассказали о грантах для начинающих фермеров, защитивших свои бизнес-проекты в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на Комитет сельского хозяйства.
22:04
Владимирская область примет Всероссийский театральный марафон 20 июля
Всероссийский театральный марафон прибудет во Владимирскую область 20 июля, сообщает kp.ru.
22:04
СМИ: Спрос на сердечно-сосудистые препараты в России вырос на 22%
Продажи сердечно-сосудистых лекарств из-за жаркой погоды в мае и начале июня выросли, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику DSM Group.
22:00
Российский пловец Пригода завоевал серебряную медаль Универсиады-2019
Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призёром летней Универсиады 2019 года, которая проходит в Неаполе, показав второй результат в плавании на 100 м вольным стилем.
21:56
Задержан капитан перевернувшегося в Чёрном море прогулочного судна
Капитан прогулочного судна, перевернувшегося в Чёрном море, задержан. Об этом сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
21:53
Сборная Бенина стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций по футболу
В первом матче стадии 1/8 финала футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте, сборная Бенина одержала победу над командой Марокко.
21:47
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Пресс-служба Национального банка Украины заявила о росте международных резервов страны.
21:36
Сербия обвинила власти Косова в создании гетто для сербов
Директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил власти непризнанной республики Косово в создании гетто для сербов.
21:34
Российская пара Лямин — Мыськив не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.
21:24
На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах»
На Сахалине начал работу проект «Диспансеризация на колёсах» — мобильный медицинский кабинет открылся в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщает НСН.
21:24
Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019
Российский дзюдоист Евгений Прокопчук стал победителем турнира дзюдоистов на летней Универсиаде 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе, в весовой категории до 73 кг.
21:23
В Подмосковье рассказали о темпах ввода жилья в первом полугодии
В первые шесть месяцев 2019 года в Московской области ввели в эксплуатацию более 3,5 тыс. кв. метров жилья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минжилполитики.
21:22
Увеличен рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море
Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству приняло решение увеличить более чем вдвое рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
21:20
В мероприятиях Московского урбанистического форума участвуют представители 68 стран
Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что в мероприятиях Московского урбанистического форума участвуют представители 68 стран. Об этом сообщает НСН.
21:19
Почти 190 детей-сирот получили жильё в Подмосковье с начала года
Почти 190 детей-сирот получили жильё в Московской области с начала года, сообщает телеканал «360».
21:18
В суд направили дело о ДТП в Петербурге, в котором погиб чемпион России по картингу
В суд направили уголовное дело о ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погиб чемпион России по картингу Никита Сапежко. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
21:17
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
21:14
Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призёром командного турнира Универсиады
Женская сборная России по спортивной гимнастике показала второй результат в командном турнире летней Универсиады 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе.
21:12
Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии
Совет Безопасности ООН согласовал совместное заявление с осуждением атаки в Ливии, в результате которой погибли 56 человек.