Посол Украины в ФРГ: своими высказываниями про Крым Шрёдер поставил под вопрос доверие к Германии

Слова Герхарда Шрёдера об оправдании аннексии Крыма «абсурдны и опасны», а также подрывают доверие к Германии, пишет Focus Online со ссылкой на слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. Мельник отметил, что если бы не санкции, то Россия «пошла бы и дальше», а также выступил за расширение антироссийских штрафных мер.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг жёсткой критике Герхарда Шрёдера за его высказывания об «аннексии» Россией Крыма*, пишет Focus Online.

По мнению Мельника, своей «абсурдной и опасной риторикой» экс-канцлер нанёс огромный ущерб и даже поставил под вопрос доверие к Германии. «Даже в самом кошмарном сне я не мог представить, что бывший немецкий канцлер будет столь нагло защищать коварную агрессию Путина», — заявил Мельник.

Кроме того, украинский посол похвалил антироссийские санкции. По его словам, «Путин пошёл бы ещё дальше», если бы не штрафные меры. «По представлению Путина, наша страна должна зависеть от Москвы», — цитирует Focus Online Мельника.

Глава украинского диппредставительства в ФРГ сравнил положение Украины с положением Израиля: по его мнению, «отрицание» Россией украинского суверенитета схоже с тем, как многие страны отрицают суверенитет Израиля. Также Мельник высказался за расширение финансовых и персональных санкций против России.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).