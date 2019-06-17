Bild: заявления Шрёдера по поводу Крыма вызвали критику в Германии

По мнению критиков, своими высказываниями о Крыме экс-канцлер Герхард Шрёдер «перешёл границы» и нанёс вред репутации Германии на мировой арене. И хотя Шрёдер как частное лицо не обязан соблюдать какой-то особый «кодекс сдержанности», однако в Германии раздаются призывы вообще запретить поручать ему представлять страну на официальных мероприятиях, пишет Bild.

Бывший канцлер и экс-председатель СДПГ Герхард Шрёдер вызвал в Германии волну критики своими высказываниями об «оккупированном* Россией Крыме», санкциях против Москвы и «войне на востоке Украины», сообщает Bild. Многие задались вопросом о том, действительно ли этот ветеран немецкой политики выступает в своих речах за Германию. Шрёдера уже неоднократно обвиняли в том, что он продвигает «интересы Москвы», а после его новых заявлений прозвучали даже призывы не привлекать его больше для участия в официальных мероприятиях, отмечается в статье.



Шрёдер «уже много лет находится на службе российских государственных компаний», таких как «Газпром» и «Роснефть», а также активно выступает в защиту проекта «Северный поток», пишет Bild. Недавно он вновь воспользовался предвыборным мероприятием СДПГ «для пропаганды позиций Кремля» и потребовал снять санкции против России, выступая перед предпринимателями в Бранденбурге, говорится в статье: «Кроме того, совершенно в духе российского президента Владимира Путина он выступил в защиту насильственной аннексии Крыма Россией».



Шрёдер, близкий друг Путина, сказал дословно следующее: «Крым — это исконно российская территория», — отмечает Bild. И если в советское время «было всё равно, кому территориально принадлежит Крым», то теперь «это не так». Как заявил экс-канцлер, в отношении присоединения Крыма можно «поддержать юридический тезис, согласно которому это было не отторжение, а одобренное населением, то есть неагрессивное» действие.

Косвенно Шрёдер даже «призвал признать новые границы после военного нападения на Крым», сославшись на восточную политику СДПГ времён холодной войны и на признание границы с Польшей, сообщается в статье: «Если линия восточной политики Вилли Брандта состояла в том, чтобы никогда не изменять проложенные границы, то я хочу указать на то, что действительно решающим условием для успеха этой восточной политики было признание границы по Одеру-Нейсе».



Кроме того, вместо того чтобы «осудить военные действия России», Шрёдер заявил, что «на востоке Украины обе стороны должны соблюдать Минские соглашения — не только Россия, но и Украина», пишет Bild. «Разве такой человек имеет право представлять Германию? И это говорит человек, которого федеральный канцлер посылает в другие страны с официальными миссиями (в том числе на Кубу, в Турцию)?» — подчёркивается в статье.



Подобные заявления бывшего канцлера вызвали критику со стороны его оппонентов. «Господин Шрёдер своими последними высказываниями пересёк границу допустимого. Он достиг точки, где уже начинает вредить репутации Германии в мире. Федеральный канцлер больше не должна поручать ему представлять себя на международной арене», — заявил в интервью Bild Михаэль Линк, экс-заместитель директора отдела по правам человека в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и бывший руководитель миссий наблюдателей за выборами от ОБСЕ.

«Высказывания Шрёдера о Крыме и Восточной Украине настолько же достойны доверия, как и утверждения, что ЦК КПСС Советского Союза был демократическим органом», — подчеркнул Линк. По его словам, Россия даже при Путине «неоднократно признавала границы Украины и гарантировала их неприкосновенность», в то время как Шрёдер «всё это просто игнорирует».



В то же время специалист по конституционному праву Бернд Грзежик из университета Гейдельберга пояснил в беседе с корреспондентом Bild, что Шрёдер как частное лицо более не обязан соблюдать какой-то особый «кодекс сдержанности», в отличие от действующих немецких политиков. «Но использование господина Шрёдера на представительских мероприятиях — это в значительной степени вопрос оппортунизма, подлежащего политической оценке», — считает Грзежик.



Это означает, что привлекать Шрёдера для официальных мероприятий в настоящее время — не лучшая идея, однако канцелярия федерального канцлера Германии «уходит от прямого ответа» на этот счёт, подчёркивается в статье. «О представлении федерального правительства на определённых мероприятиях решения принимаются в каждом отдельном случае в зависимости от характера мероприятия. Поэтому о том, какие решения будут приниматься в будущем, мы сейчас ничего сообщить не можем», — заявил официальный представитель правительства ФРГ в ответ на запрос газеты Bild.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

