N-TV: Шрёдер назвал угрозы США Берлину из-за работы с китайскими фирмами «наглым шантажом»

Угрозы США сократить обмен информацией со спецслужбами Германии, если Берлин будет вместе с китайскими фирмами развивать у себя мобильную сеть 5G, — это «наглый шантаж», считает бывший канцлер Герхард Шрёдер. По его мнению, Вашингтон действует, руководствуясь своими экономическими и политическими интересами, в то время как для Германии лучше поддерживать близость с Россией и Китаем, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер занял чёткую позицию в дебатах по поводу обращения с китайскими компаниями: предостережение США от ведения дел с фирмой Huawei — это «наглый шантаж», сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Как напоминает немецкий телеканал, американский посол Ричард Гренелл направил министру экономики Германии Петеру Альтмайеру письмо, в котором заявил, что обмен секретной информацией и другими данными больше не может осуществляться в прежнем объёме, если китайский концерн Huawei или другие китайские провайдеры будут участвовать в создании сети 5G в Германии.

Шрёдер раскритиковал США за угрозу не делиться с Берлином информацией секретных служб, если Германия разрешит китайским компаниям участие в развитии быстрой мобильной сети 5G. «Это наглый шантаж», — заявил бывший немецкий канцлер на мероприятии, организованном в Берлине издательской группой Handelsblatt. Угроза Вашингтона означает: «Поскольку вы не слушаетесь, мы вам этого не скажем», — пояснил Шрёдер. С его точки зрения, американское правительство по чисто экономико-политическим соображениям ожидает, что Германия займёт его сторону.

По словам Шрёдера, если бы он сейчас был канцлером, то боролся бы за то, чтобы «Европа достигла относительной независимости от американской внешней и экономической политики». В отношении Китая интересы другие.

«У нас есть и другие интересы в отношении России», — отметил Шрёдер, занимающий пост председателя совета директоров «Северного потока — 2» — оператора проекта одноимённого газопровода. Россия представляет собой важный рынок для Германии. Однако и во внешнеполитическом плане необходимо поддерживать близость с Москвой, считает Шрёдер: «Мы не можем примкнуть к нападкам на Россию, как от нас этого ожидают американцы».

Германия могла бы держаться наравне с крупными экономическими державами США и Китаем только в том случае, если она разыграет европейскую карту и возьмёт на себя лидерство в Европе. Любое европейское государство в вопросе экономической мощи — карлик по сравнению с США и догоняющим их Китаем. «А с карликами не всегда обращаются дружелюбно — иногда их оставляют в саду», — цитирует слова Шрёдера немецкий телеканал N-TV.