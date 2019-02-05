«Вредит интересам Германии»: Die Welt отвела Шрёдеру непосредственную роль в венесуэльском конфликте

С недавнего времени Герхард Шрёдер занимает должность главы совета директоров «Роснефти» и тем самым играет «непосредственную роль» в венесуэльском кризисе, пишет Die Welt. Экс-канцлер Германии, считает издание, должен наконец-то понять, что «работа на автократа Путина» на мировой арене и пост председателя общества кролиководов в его родной деревне Моссенберг — это две совершенно разные вещи.

«Симпатизирующие Москве» Греция и Италия помешали Европейскому союзу выступить в «венесуэльском деле» единым фронтом, пишет немецкая газета Die Welt.

И ведь до тех пор пока ЕС в своей внешней политике будет руководствоваться «давно устаревшим» принципом единогласия, у главы европейской дипломатии Федерики Могерини будут связаны руки, подчёркивает автор статьи Кристоф Шильц.

С другой стороны, признаёт журналист Die Welt, многого давление Европы на президента Венсуэлы всё равно не принесёт.

«У президента Николаса Мадуро имеются могущественные союзники в лице Российской Федерации, Китая и Турции, которые могут политически и экономически удержать на плаву его режим. Да и в конечном счёте сам конфликт будет решаться именно в Венесуэле», — поясняет Шильц.

При этом, продолжает автор статьи, легкой жизни Брюсселю и Вашингтону Москва в этом конфликте точно не устроит.

«Это борьба за сферы влияния, и речь идёт о миллиардах», — уточняет журналист немецкого издания.

За последние 12 лет Российская Федерация и такие энергетические гиганты, как, например, «Роснефть», инвестировали в Венесуэлу минимум $17 млрд, утверждает Шильц. Сама же «Роснефть», по словам автора, «очень тесно» сотрудничает с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая якобы и «обеспечивает власть Мадуро».

«И кстати, глава совета директоров «Роснефти» — не кто иной, как бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (СДПГ). Тем самым экс-глава немецкого правительства также играет непосредственную роль в конфликте в Венесуэле. Шрёдер должен понять, что работа на автократа Путина на мировой арене и пост председателя общества кролиководов в его родной деревне Моссенберг — это две совершенно разные вещи. Шрёдёр таким образом наносит вред интересам Германии», — констатирует журналист Die Welt.