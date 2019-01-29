Евродепутат от Польши: Шрёдер — самый большой агент влияния России в Европе

На сегодняшний день Россия представляет собой значительную угрозу для безопасности Европы, уверен польский евродепутат Здислав Краснодембский. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что Москва имеет тесные связи с Австрией и Германией, а также множество своих «агентов» среди значимых европейских политиков. И главный из них, по мнению депутата, — экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

«Сегодня безопасность нашей страны и безопасность Европейского союза в целом очень важна. Россия представляет собой реальную угрозу. Надо также понимать, что некоторые страны, к примеру Австрия или Германия тесно сотрудничают с Россией, хотя бы в вопросе энергетической политики», — заявил в беседе с Polskie Radio польский профессор, евродепутат Здислав Краснодембский.

«Если мы говорим о российском влиянии, то речь здесь не идёт о его оказании лишь на правые или левые партии. Самый важный агент влияния России в Европе — это Герхард Шрёдер, кроме того есть ещё несколько важных политиков, которых можно назвать в этом контексте», — подчеркнул профессор.

Он добавил, что тот факт, что проект «Северный поток — 2» вообще рассматривают, показывает, насколько сильным является влияние России, ведь это «решительным образом антиевропейский проект».