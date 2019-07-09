Das Erste: в Киеве лидеры ЕС успокоили Украину и осудили Москву

Для Владимира Зеленского это был первый саммит ЕС — Украина, для его гостей — пожалуй, последний: новый президент принял в Киеве председателя Европейского парламента и главу Еврокомиссии, сообщает Das Erste. Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер рассчитывают, что украинский лидер продолжит проводить реформы. В конфликте же с Россией, заверили они, ЕС по-прежнему на стороне Украины, отмечает немецкий телеканал.
За две недели до парламентских выборов президент Украины Зеленский встретился с лидерами Европейского союза. Председатель Европарламента Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверили, что продолжат поддерживать Украину, прежде всего в обострившемся конфликте с Россией. В свою очередь, Зеленский предложил России переговоры, в которых кроме Германии, Франции и Великобритании должны принять участие и Соединённые Штаты.
Для него это первый саммит ЕС — Украина, для гостей — пожалуй, последний: новый президент Зеленский принял в Киеве председателя Европарламента Туска и главу Еврокомиссии Юнкера. Европейцы рассчитывают, что он продолжит проводить реформы. В конфликте же с Россией, заверили они, ЕС по-прежнему на стороне Украины.
ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского парламента:Мы осуждаем Россию за то, что она предлагает паспорта украинским гражданам в неподконтрольных Киеву областях. Мы планируем не признавать эти паспорта.
Вчера Зеленский и Туск неожиданно прилетели на Восточную Украину. Цель визита — осмотр моста около станицы Луганская. Это единственный переход в так называемую Луганскую Народную Республику, и его необходимо срочно отремонтировать. Здесь, согласно ОБСЕ, обе стороны, Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты, хотя бы немного отвели свои вооружения.
Первый успех Зеленского: он предложил переговоры президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины:Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Кремль отреагировал довольно сдержанно: необходимо сначала понять, перспективен ли вообще этот формат.
ИНА РУК, корреспондент Das Erste:Большие планы у Зеленского и во внутренней политике. В частности, он заявил, что собирается эффективнее бороться с коррупцией, чем его предшественник. У него, однако, пока нет большинства в парламенте. Через две недели здесь пройдут досрочные парламентские выборы. И только после них станет понятно, какие из своих обещаний он действительно сможет сдержать.
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