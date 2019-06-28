NI: при Зеленском американские эксперты видят шанс примирения Украины с Россией

В американском в Центре национальных интересов прошла дискуссия о возможном примирении между Россией и Украиной при Владимире Зленском. Как пишет The National Interest, эксперты сошлись во мнении, что в целом эта перспектива вполне вероятна, однако украинскому президенту нужно будет решить внутренние проблемы, а также принять помощь США и вместе найти дипломатические возможности примирения в Москве.

В США в Центре национальных интересов состоялась дискуссия по вопросу о том, сможет ли Зеленский превратить свой успех на выборах в прорыв на переговорах с Россией. Как пишет The National Interest, поскольку урегулирование сегодня маловероятно, участники дискуссии в основном делились хорошими новостями об этом самом остром конфликте в Европе. Так доцент факультета международной службы Американского университета Кит Дарден сказал, что за пять лет войны Украина «не перешла к балканскому сценарию, война не расколола украинское население, и примирение по-прежнему возможно».

«Во многом эти выборы опровергли карикатурное изображение Украины и здесь, и в европейских столицах, согласно которому эта страна, сплотившаяся в своем сопротивлении России, занимающаяся национальным строительством, возрождающая свой язык, создающая объединенную, автокефальную и отдельную от Москвы православную церковь и изо всех сил старающаяся отделиться от России, не желает уступать ни пяди в вопросах своей территориальной целостности», — добавил эксперт.

Вместо этого, по его мнению, у украинского народа сохраняется положительное отношение к России и остаются «братские» чувства к россиянам. Согласно результатам опросов, «75% украинцев за прямые переговоры с Россией о восстановлении мира в Донбассе», а «55% за прямые переговоры с лидерами сепаратистов по тому же вопросу».

Однако хотя Зеленский победил на выборах, пообещав курс на компромисс с Россией, и общество его твердо поддерживает, есть другие проблемы, которые ограничивают ему свободу политических действий. Старший политический аналитик исследовательского центра РЭНД Сэмюэл Чарап вспомнил недавнюю ситуацию, когда украинский министр иностранных дел отверг российское предложение провести переговоры о судьбе украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и не проинформировал об этом президента. По мнению эксперта, это говорит о том, что Зеленский «не вполне контролирует собственное правительство». Такое чувство вседозволенности существует не только в украинском МИДе, но и в парламенте, который был выбран при прежнем президенте Петре Порошенко и совершенно не представляет интересы и точку зрения населения.

И такая ситуация пока снижает эффективность работы Зеленского и создает в Москве ощущение, что этот украинский руководитель не в состоянии вести переговоры о фундаментальном изменении текущего положения дел, хотя ближе к концу лета у него появится такая возможность.

Отвечая на вопрос: «Что ещё можно сделать для обеспечения мира между Россией и Украиной?», президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс, разговаривавший на прошлой неделе с официальными лицами в Москве, заметил, что свою помощь Киву может предоставить Вашингтон.

«Я считаю, первое, что могут сделать Соединенные Штаты, — это изучить степень гибкости России или отсутствие таковой. Для этого вам вместе с Куртом Волкером надо поехать в Москву. Русские пусть без особой радости, но с уважением относятся к послу Волкеру… и я думаю, они посчитают очень важным то обстоятельство, что он приедет в Москву и станет выяснять, в какой степени Россия готова к серьёзному разговору. Я думаю, что сегодня Россия занимает очень жесткую позицию… потому что не верит в возможность договориться. При Порошенко они абсолютно в это не верили. А сейчас, как мне кажется, появляется такая возможность. Не знаю, насколько это реально, и достаточно ли этого для заключения какого-то соглашения, но почему бы не поговорить с ними», — заявил Саймс.

Как заключает автор материала, если Зеленский действительно за примирение с Россией, то он должен положительно отнестись к действиям Вашингтона по поиску дипломатических возможностей.