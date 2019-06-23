TAZ: соотечественницы не простили «первому парню на Украине» приступ сексизма в Париже

Мало того, что у новичка в политике Владимира Зеленского проблем по самое горло, так он ещё и умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне, пишет Tageszeitung. В частности, во время визита в Париж у «первого парня на Украине» случился «приступ сексизма», после чего очень многим украинским женщинам стало совсем не до смеха, подчёркивает немецкое издание.

У Владимира Зеленского, который буквально в одночасье превратился из комика в украинского президента, и без того «проблем по самое горло»: процесс мирного урегулирования на востоке Украины, затянувшиеся распри из-за даты проведения досрочных парламентских выборов и «угроза возвращения» России в Совет Европы, пишет немецкая газета Tageszeitung.



Так ко всему этому в начале недели «новичок в политике» ещё и умудрился «капитально сесть в лужу на международном паркете» во время своих первых официальных визитов в Берлин и Париж после вступления в должность президента, отмечает автор статьи Барбара Эртель.



В частности, когда Ангела Меркель встречала Зеленского в столице Германии, федеральный канцлер «начала дрожать», что, правда было вызвано обезвоживанием, а не «радостным волнением» от встречи с президентом Украины.



Как заверил позднее сам Зеленский, он стоял рядом с главой немецкого правительства, и всё это время она была в полной безопасности.



«Ну просто реальный мужик, настоящий защитник», — негодует журналистка Tageszeitung.



Впрочем, продолжает Эртель, эти заявления украинского лидера «ещё цветочки» по сравнению с тем, что «первый парень на Украине выдал во Франции».



По словам Зеленского, красивые украинки стали брендом страны, и туристам это всегда бросалось в глаза.



После «столь толстого пиара» многим женщинам на Украине, однако, «стало не до смеха». Об этом свидетельствуют комментарии под хештегом #Iamnotyourtourismbrand. Туристический бренд? Как бы не так, метает, например, гром и молнии одна украинка и требует от Зеленского извинений. Она, как и тысячи других женщин на Украине, — надежда и опора украинских бойцов, передаёт автор статьи.



«Приступы сексизма у Зеленского это одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения — уже другое. По всей видимости, Зеленский забыл о визовом скандале во времена министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Тогда всех любящих попутешествовать украинцев и украинок подозревали в проституции — извращённые фантазии, которые до сих пор будоражат воспалённые умы. Или феминистическое движение Femen, которое при помощи зрелищных акций борется за права женщин, причём не только на Украине. Сразу представляешь себе, как жаждущие общения девушки топлес штурмуют администрацию Зеленского. Да, (не)весёлая картина», — заключает журналистка немецкого издания.