Зеленский рассказал Bild о том, с чего он начнёт разговор с Путиным

Санкции против России должны сохраняться и даже могут быть ужесточены — до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, заявил Владимир Зеленский в своем интервью Bild. Зеленский подчеркнул, что считает Крым частью Украины и рассчитывает на скорое возвращение полуострова. Кроме того, новый президент отметил, что Украина будет стремиться к евроинтеграции и вступлению в НАТО.

«Для украинцев я хочу того же, что и обещал в «Слуге народа»: побороть коррупцию, обеспечить честность и прозрачность в украинской политике, объединить страну, принести мир и улучшить жизнь нормальных людей», — рассказал новый президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью таблоиду Bild.

По словам Зеленского, его первоочередной задачей сейчас является выстраивание хороших отношений с МВФ, ЕС и НАТО. Что касается экономических приоритетов, то новый президент намерен стимулировать малый и средний бизнес, а также проводить финансовую либерализацию и приватизацию.

«Мы убеждены, что антироссийские санкции должны сохраняться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», — заявил Зеленский. Он также отметил, что рассчитывает на помощь со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, в том числе в вопросах необходимых структурных реформ. «Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за проекта «Северный поток — 2», угрожающего энергобезопасности Украины и Европы», — добавил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что украинский народ хочет сближения с ЕС и евроинтеграции, однако сначала Украине нужно достичь необходимого для вступления экономического, правового и технологического уровня: «Мы сделаем всё для того, чтобы достичь этой цели».

Что касается вступления Украины в НАТО, то, по словам Зеленского, «Украина уже является надёжным партнёром НАТО, а в будущем мы можем стать надёжным членом этого альянса». При этом он вновь отметил, что сначала Украине нужно достичь требуемых альянсом стандартов.

Зеленский не исключил возможности ужесточения антироссийских санкций, в случае если нынешние штрафные меры не обеспечат прекращения огня на юго-востоке Украины и восстановления территориальной целостности страны. Украинский президент подчеркнул, что Крым принадлежит Украине* и он рассчитывает на его скорое возвращение. На вопрос о том, что он сказал бы при первой встрече с Владимиром Путиным, Зеленский ответил: «Начнём с того, что Донбасс и Крым принадлежат Украине». Новый президент также выразил надежду на скорое завершение конфликта в Донбассе, отметив, что «необходимо возобновить дипломатические переговоры в условиях прекращения огня». «Надеюсь, что эти слова услышат в Москве», — подчеркнул он.

Также украинский президент заверил, что Киев по-прежнему сохраняет приверженность минским договорённостям, однако в случае необходимости будет готов задействовать другие переговорные форматы.