Le Figaro: Макрон и Зеленский снова встретятся, но уже как президенты

Владимир Зеленский отправится с первым официальным визитом в Париж, где его примет Эммануэль Макрон. Как напоминает Le Figaro, они уже общались прежде, но тогда Зеленский был только кандидатом в президенты. На повестке дня у них как двусторонние вопросы и конфликт на востоке Украины, так и внутренние реформы, которые хочет провести Зеленский.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретится в Париже с Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины и программу реформ Киева, пишет Le Figaro. Это будет первый его официальный визит во Францию.

Автор статьи напоминает, что Макрон Зеленского уже принимал у себя 12 апреля в самый разгар предвыборной борьбы на Украине — равно как и его противника Петра Порошенко.

По заявлению французской стороны, это визит даст «возможность продемонстрировать поддержку Франции программе реформ, которые хочет провести новый президент Украины, обсудить особенно динамичное развитие двусторонних отношений, а также перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках Минских соглашений и при поддержке Франции и Германии в нормандском формате».

Впрочем, как отмечает автор статьи, хотя Зеленский победил на выборах с обещаниями перезапустить мирный процесс и вести переговоры с Москвой, пока в отношениях России и Украины не видно никакого прогресса. Минские соглашения смогли снизить интенсивность конфликта, но не урегулировали его целиком.

Прежде в Киев приезжала Амели де Моншален, которая занимается европейскими вопросами, а также глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Figaro.