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112: Зеленский поблагодарил Верховную раду за «пробивание дна»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что они перед парламентскими выборами не вводят народ в заблуждение и не пытаются понравиться избирателям, а остаются собой: продолжают прогуливать и заниматься кнопкодавством, передаёт «112 Украина». «Уровень вашей поддержки был 4 процента, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил украинский лидер.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Президент обязан быть объективным. Поэтому когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной раде огромное спасибо.
 
Удивлены? Я поясню. После роспуска парламента у меня были мысли: вдруг я ошибся, может я зря их распустил. Может, депутаты готовы работать, принимать важные решения.
 
Что сделали депутаты за эти дни? Оставили «мажоритарку», оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям: своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным.
 
Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаётесь собой: продолжаете прогуливать и занимать кнопкодавством. Подтверждаете все те горячие слова, которые вам адресуют граждане: они все заслуженные. Уровень вашей поддержки был четыре процента, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно.
 
Люди всё видят и всё понимают. 21 июля они всё это оценят. Обязательно! Поэтому сделаем их ещё раз.
 
Дата выхода 07 июня 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
112 Украина Украина Европа
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