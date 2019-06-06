Rzeczpospolita: Зеленский спешит заручиться поддержкой Запада для переговоров с Россией

Неспроста пунктом своего первого иностранного визита новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал Брюссель, где он встретился с лидерами НАТО и ЕС. Он лично хотел подтвердить, что внешняя политика Украины в плане интеграции в ЕС и НАТО остаётся неизменной. Поддержка Запада нужна Зеленскому для начала переговоров с Россией, президент которой до сих пор не поздравил его с победой на выборах, пишет Rzeczpospolita.

Многое указывает на то, что президент Украины хлопочет о поддержке Запада, чтобы начать переговоры с Москвой, пишет Rzeczpospolita.

Со своим первым иностранным визитом президент Украины Владимир Зеленский решил направиться в Брюссель. Во вторник в столице ЕС он встретился с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-главой Европейской комиссии латышом Валдисом Домбровскисом, а под конец поздним вечером с президентом Польши Анджеем Дудой, перечисляет польское издание.

В среду он встретился также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и главой Европейского совета Дональдом Туском. Ещё перед вылетом из Киева его пресс-секретарь Юлия Мендель проинформировала, что президент летит в Брюссель, чтобы подтвердить, что внешняя политика Украины в плане интеграции с ЕС и НАТО остаётся неизменной, подчёркивает Rzeczpospolita.





«Политики высокого ранга в Брюсселе хотели услышать это лично от нового украинского главы. Сегодня Европейский союз ожидает, что в Киеве интеграция с ЕС не ограничится лозунгами. Речь идёт прежде всего о проведении реформ и борьбе с коррупцией», — говорит изданию Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД.

«Киев, однако, ожидает от ЕС солидарности и продолжения политики давления в адрес России, которая всё ещё проводит агрессию в отношении Украины. Если ситуация не изменится, надо будет говорить об обострении санкций», — добавляет он.

Как утверждает Огрызко, до прорыва в польско-украинском диалоге и отмены введённого Киевом в 2017 году запрета эксгумации польских жертв ещё далеко. «Если в Варшаве будут продолжать считать преступлением борьбу украинцев за свою независимость, то дело до перелома не дойдёт. Нельзя одних превращать в демонов, а других называть ангелами. Это была взаимная братоубийственная война. Историю надо оставить историкам», — резюмирует он.

Многое указывает на то, что для дискуссии о прошлом у Зеленского не будет времени, ближайшие месяцы будут решающими для будущего его страны, объясняет Rzeczpospolita.

В понедельник Зеленский вернул бывшего президента Леонида Кучму на пост представителя Украины в контактной группе по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. Кучма был уполномоченным бывшего президента Петра Порошенко в 2014—2018 годах, но в конце прошлого года отказался от своей должности по собственному желанию. Однако на этот раз ситуация изменилась.

80-летний Кучма заявил, что играл роль «свадебного генерала», а сейчас он будет принимать решения. Журналисты в Киеве начали спекулировать на тему того, что администрация Зелинского уже даже разработала план действий в том, что касается окончания войны в Донбассе.

Ключом к изменению ситуации может быть то, что вместе с Кучмой в администрацию президента в прошлую пятницу вошёл его зять миллиардер Виктор Пинчук. Это он в 2016 году в The Wall Street Journal предложил стратегию «болезненных компромиссов». Украина должна была временно отказаться от стремления к членству в НАТО и ЕС, чтобы закончить войну в Донбассе, а также провести на неконтролируемых в настоящее время территориях местные выборы, не возвращая до этого времени контроля над участком границы с Россией в несколько сотен километров, объясняет Rzeczpospolita.

В то время как Зеленский в Брюсселе интегрировал Украину в ЕС, Кучма начал переговоры в Минске с представителями самопровозглашённых республик, а также с представителями Кремля и ОБСЕ. В последний раз такие переговоры с участием людей Порошенко состоялись 24 апреля. Тогда самой важной темой было освобождение более 100 украинских пленных, находящихся в руках «управляемых россиянами сепаратистов».

«Сдвинуть с места этот процесс может только освобождение пленных по принципу «всех на всех». Если бы Кучме удалось это форсировать, то это бы стало успехом Зеленского. Вопрос состоит в том, что он сделает дальше. Не исключено, что затем дело дойдёт до прекращения огня, а в Киеве начнётся форсирование проектов законов касательно статуса Донбасса и амнистии для так называемых сепаратистов. Это было бы рискованно», — говорит польскому изданию Алексей Арестович, украинский военный аналитик и бывший офицер разведки.





«Дело выглядит таким образом, что у него собственной идеи не было, и он поручил это группе Кучма — Пинчук. Иначе Кучма бы в Минск не вернулся. Они уже что-то знают, чего не сообщают общественности», — утверждает он.

Если бы у Зеленского были такие планы, осуществить их он мог бы не ранее, чем после парламентских выборов, которые пройдут 21 июля. Его партия «Слуга народа» лидирует во всех опросах, и он не скрывает, что борется за самостоятельное правление.

Интригующе, однако, на этом фоне выглядит заявление, сделанное во вторник пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым, который предположил, что встреча «нормандской четвёрки» не состоится до тех пор, пока Зеленский не выполнит домашнего задания, подчёркивает издание.

«Президент России до сих пор не поздравил Зеленского с победой на выборах, а это означает, что Россия ещё не признала выборы», — поведал Rzeczpospolita тесно связанный с Кремлём российский политолог Алексей Мухин. «Присвоение гражданства жителям Донбасса — это не последнее решение Владимира Путина», — резюмирует он.