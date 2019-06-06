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112: петиция за отставку Авакова набрала необходимое количество подписей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Петиция с требованием немедленной отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое количество подписей для рассмотрения президентом. Как пишет «112 Украина», сам Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика.
112: петиция за отставку Авакова набрала необходимое количество подписей
Reuters
Электронная петиция с требованием немедленной отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Как передаёт «112 Украина», ранее она была размещена на сайте главы государства.
  
Как отмечает канал, хотя в тексте петиции и не указано, почему Аваков должен уйти в отставку, причина очевидна —  убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в причастности к которому подозревают двух сотрудников местной полиции.
 
Сам Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика. При этом он добавил, что его отставку может рассмотреть только Верховная рада.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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