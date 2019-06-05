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СТРАНА: украинцы требуют отставки Авакова из-за убийства ребёнка

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На Украине прошли акции с требованием отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку из-за смерти ребёнка, в убийстве которого подозревают пьяных полицейских. Как пишет «СТРАНА», активисты приносили свечки, игрушки и плакаты с надписями: «#Авакoff», «Рядовые убивают — Аваков покрывает» и «Полиция убивает наших детей».
СТРАНА: украинцы требуют отставки Авакова из-за убийства ребёнка
Reuters
По всей Украине прошли акции с требованием отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку из-за смерти пятилетнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают пьяных полицейских. Как пишет «СТРАНА», акции протеста проходили под зданиями главного управления МВД в Киеве, а также управлений полиции в регионах. 
 
Активисты приносили свечки, игрушки и плакаты с надписями: «#Авакoff», «Рядовые убивают — Аваков покрывает», «Полиция убивает наших детей»,  «Авакова в отставку» и другие. 
 
Пикеты прошли в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах. 
 
Как напоминает издание, 31 мая в Переяславе-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову пятилетнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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