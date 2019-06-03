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Лiга.net: украинскую прокуратуру впечатлил любительский ролик о «нападении» румын

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает на совещание руководителей силовых ведомств из-за ролика на YouTube. Как пишет «Лiга.net», в любительском видео сомнительного качества рассказывается, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновецкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления российских войск.
Лiга.net: украинскую прокуратуру впечатлил любительский ролик о «нападении» румын
YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ,  Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Украины в 2022 году. Как пишет «Лiга.net», об этом Матиос написал на своей странице в Facebook. 
 
«Даже травоядные могут захотеть стать хищниками, если мы не будем защищать своё государство», — заявил он.
 
 
Также он сказал, что лично внесёт в «Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».
 
Как напоминает издание, ранее на YouTube появилось любительское видео, кв котором рассказывается, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления российских войск.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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