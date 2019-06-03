Лiга.net: украинскую прокуратуру впечатлил любительский ролик о «нападении» румын

Украинский главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает на совещание руководителей силовых ведомств из-за ролика на YouTube. Как пишет «Лiга.net», в любительском видео сомнительного качества рассказывается, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновецкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления российских войск.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Украины в 2022 году. Как пишет «Лiга.net», об этом Матиос написал на своей странице в Facebook.

«Даже травоядные могут захотеть стать хищниками, если мы не будем защищать своё государство», — заявил он.

Также он сказал, что лично внесёт в «Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

Как напоминает издание, ранее на YouTube появилось любительское видео, кв котором рассказывается, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления российских войск.