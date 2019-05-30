Slate рассказал, как Трамп сеет раздор между составителями «Википедии»
Страница «Википедии», посвящённая Дональду Трампу, наверное, является одной из самых популярных в интернете, пишет обозреватель Slate Аарон Мак. Однако, похоже, составители этой страницы никак не могут сойтись в своих оценках деятельности американского президента.
Так, после встречи между Трампом и Владимиром Путиным в июле 2018 года в Хельсинки, пока демократы, республиканцы и СМИ приходили в себя после очередных скандальных заявлений американского лидера о «российском вмешательстве», составители англоязычной страницы о президенте в «Википедии» всё никак не могли решить, были ли переговоры достаточно знаменательными, чтобы включить их в описание.
Как напоминает автор статьи, по сути, дополнить страницу в «Википедии» может любой пользователь — кто-то пишет лучше, кто-то хуже, некоторые разделы контролируются более строго, но главная задача заключается в нейтральном, беспристрастном предоставлении достоверной информации. Однако когда дело касается Дональда Трампа, сохранять беспристрастность непросто.
Из-за саммита в Хельсинки в разделе «Обсуждение» «Википедии», куда потенциальные авторы могут вносить свои предложения по редактуре, разгорелась оживлённая дискуссия. Всего спустя несколько часов после пресс-конференции двух лидеров один из самых активных пользователей на странице под ником MrX заявил, что описание президента следует дополнить «шокирующим поведением Трампа, которое источники описывают как предательское и возмутительное». Другой пользователь на это ответил: «Давайте не будем играть в эту игру по распространению самых дурацких комментариев, в которую, складывается впечатление, играют СМИ. Ничего нового не случилось, есть только куча «бывших сотрудников правительства», которые жаждут поделиться громкими заявлениями с Twitter». И началось.
Одна группа пользователей настаивала: сам факт того, что действующий президент США доверяет российскому коллеге, а не собственным спецслужбам, «имеет долгосрочную энциклопедическую ценность». А другие утверждали, что энциклопедия не должна пытаться соревноваться с газетами, поэтому не стоит в ней освещать каждое событие. В дело уже шли эмоции и личные политические предпочтения, в которых обвиняли друг друга оппоненты.
Вскоре в спор вмешалась местная «бюрократия». В отличие от большинства страниц «Википедии», которые может редактировать практически кто угодно, дополнять большой раздел, к примеру, о Трампе могут немногие. Остальные имеют право вносить свои предложения, но только опытные пользователи имеют возможность что-то одобрить. Над этими людьми стоят администраторы, которые избираются из числа опытных пользователей, и арбитражный комитет из 13 арбитров, задача которых заключается в разрешении больших спорных ситуаций. Также на странице Трампа действует неофициальный «редакционный совет», который считает своим долгом сохранение целостности энциклопедического описания жизни президента.
После 10 дней препирательств и попыток найти компромисс один из администраторов пришёл к выводу, что встреча в Хельсинки достойна упоминания. Дискуссия была закрыта. Теперь на странице, посвящённой жизни президента, можно прочесть: «Трамп навлёк на себя жёсткую критику со стороны обеих партий США за то, что, по всей видимости, присоединился к Путину в его отрицаниях российского вмешательства… Комментарии президента осудили многие конгрессмены-республиканцы и большинство обозревателей в СМИ, даже те, кто обычно его поддерживал». Впрочем, как отмечает Аарон Мак, к тому моменту, как вопрос был урегулирован, большинство пользователей переключились на обсуждение более животрепещущих вопросов вроде предстоящей встречи Трампа с Ким Чен Ыном.
Как напоминает автор статьи, название «Википедии» происходит от объединения слов «вики», что на гавайском означает «быстро», и «энциклопедия». Правда, в случае страницы Дональда Трампа ни одно из этих слов себя не оправдало, иронизирует Мак. Это самая популярная статья ресурса из всех, посвящённых отдельным личностям. В январе 2019 года число просмотров страницы Трампа составило 156 млн, на втором месте с существенным отставанием и 30 млн просмотров — Барак Обама.
Страница о Дональде Трампе постоянно меняется. За историю своего существования она редактировалась более 28 тыс. раз, включая мелкие поправки опечаток. Однако после того как бизнесмен занял президентское кресло, процесс внесения изменений в статью сильно усложнился. В ноябре прошлого года хакеры взломали аккаунт одного из редакторов «Википедии» и вместо фото президента поставили изображение мужского полового органа. И все, кто пользовался услугами Siri, которая по запросу цитирует выдержки из популярной интернет-энциклопедии, могли видеть пикантную картинку на своих смартфонах. Тогда страница была переведена в режим «полной защиты», при котором редактированием могут заниматься только администраторы.
По словам Аарона Мака, опытные пользователи внимательно отслеживают страницу на предмет «подозрительной активности». Скажем, кто-нибудь из администрации президента попытается подредактировать статью, чтобы представить главу Белого дома в более позитивном свете. Такое уже случалось со страницами некоторых республиканских политиков. Впрочем, из-за строгих правил «Википедии» об анонимности авторов порой бывает непросто понять, кто и с какими мотивами пытается вносить свои изменения в статью. Также неясно, кто именно вершит судьбы страницы среди скрывающихся за никами арбитров и администраторов.
Тем не менее о личностях некоторых составителей страницы Трампа кое-что известно. К примеру, есть некий JFG, который уже более 10 лет занимается редактированием на «Википедии» и подчёркивает, что он швейцарец, а его страна славится своей точностью, независимостью и нейтральной позицией. Наряду с политическими страницами некоторые пишут в разделы по своим хобби — архитектуре, подводном мире, автомобилях и прочем.
Когда речь заходит даже о самом простом введении в статье про Трампа (а введение считается самой важной частью страницы, поскольку многие дальше и не читают), мнения составителей могут кардинально отличаться. Это касается и источников достоверной информации. В то время как сама энциклопедия советует опираться на авторитетные СМИ вроде The New York Times и The Washington Post, сам президент настаивает, что эти источники распространяют «фейковые новости». Да и целиком полагаться на мнение журналистов, очевидно, настроенных против Трампа, некоторые составители считают неуместным.
Однако столь спорной и трудной для редакторов страницу о президенте делает не его противоречивый имидж, считает автор статьи. В конце концов, обитателям «Википедии» приходится иметь дело с весьма острыми темами, включая аборты или Израильско-палестинский конфликт. Самое сложное со страницей Трампа то, что его администрация генерирует огромную массу новостей, и авторам бывает непросто выбрать ценную информацию, достойную занесения в анналы интернет-истории, а не какой-нибудь слишком раздутый в последнее время скандал.
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