Slate рассказал, как Трамп сеет раздор между составителями «Википедии»

Противоречивая фигура Дональда Трампа вызывает споры не только среди экспертов и американских избирателей, но и среди редакторов, занимающихся весьма популярной страницей президента на «Википедии». По словам Аарона Мака из Slate, за всем информационным шумом, окружающим Трампа, составителям бывает непросто вычленить действительно «энциклопедически ценные» данные.

Страница «Википедии», посвящённая Дональду Трампу, наверное, является одной из самых популярных в интернете, пишет обозреватель Slate Аарон Мак. Однако, похоже, составители этой страницы никак не могут сойтись в своих оценках деятельности американского президента.

Так, после встречи между Трампом и Владимиром Путиным в июле 2018 года в Хельсинки, пока демократы, республиканцы и СМИ приходили в себя после очередных скандальных заявлений американского лидера о «российском вмешательстве», составители англоязычной страницы о президенте в «Википедии» всё никак не могли решить, были ли переговоры достаточно знаменательными, чтобы включить их в описание.

Как напоминает автор статьи, по сути, дополнить страницу в «Википедии» может любой пользователь — кто-то пишет лучше, кто-то хуже, некоторые разделы контролируются более строго, но главная задача заключается в нейтральном, беспристрастном предоставлении достоверной информации. Однако когда дело касается Дональда Трампа, сохранять беспристрастность непросто.

Из-за саммита в Хельсинки в разделе «Обсуждение» «Википедии», куда потенциальные авторы могут вносить свои предложения по редактуре, разгорелась оживлённая дискуссия. Всего спустя несколько часов после пресс-конференции двух лидеров один из самых активных пользователей на странице под ником MrX заявил, что описание президента следует дополнить «шокирующим поведением Трампа, которое источники описывают как предательское и возмутительное». Другой пользователь на это ответил: «Давайте не будем играть в эту игру по распространению самых дурацких комментариев, в которую, складывается впечатление, играют СМИ. Ничего нового не случилось, есть только куча «бывших сотрудников правительства», которые жаждут поделиться громкими заявлениями с Twitter». И началось.

Одна группа пользователей настаивала: сам факт того, что действующий президент США доверяет российскому коллеге, а не собственным спецслужбам, «имеет долгосрочную энциклопедическую ценность». А другие утверждали, что энциклопедия не должна пытаться соревноваться с газетами, поэтому не стоит в ней освещать каждое событие. В дело уже шли эмоции и личные политические предпочтения, в которых обвиняли друг друга оппоненты.

Вскоре в спор вмешалась местная «бюрократия». В отличие от большинства страниц «Википедии», которые может редактировать практически кто угодно, дополнять большой раздел, к примеру, о Трампе могут немногие. Остальные имеют право вносить свои предложения, но только опытные пользователи имеют возможность что-то одобрить. Над этими людьми стоят администраторы, которые избираются из числа опытных пользователей, и арбитражный комитет из 13 арбитров, задача которых заключается в разрешении больших спорных ситуаций. Также на странице Трампа действует неофициальный «редакционный совет», который считает своим долгом сохранение целостности энциклопедического описания жизни президента.

После 10 дней препирательств и попыток найти компромисс один из администраторов пришёл к выводу, что встреча в Хельсинки достойна упоминания. Дискуссия была закрыта. Теперь на странице, посвящённой жизни президента, можно прочесть: «Трамп навлёк на себя жёсткую критику со стороны обеих партий США за то, что, по всей видимости, присоединился к Путину в его отрицаниях российского вмешательства… Комментарии президента осудили многие конгрессмены-республиканцы и большинство обозревателей в СМИ, даже те, кто обычно его поддерживал». Впрочем, как отмечает Аарон Мак, к тому моменту, как вопрос был урегулирован, большинство пользователей переключились на обсуждение более животрепещущих вопросов вроде предстоящей встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Как напоминает автор статьи, название «Википедии» происходит от объединения слов «вики», что на гавайском означает «быстро», и «энциклопедия». Правда, в случае страницы Дональда Трампа ни одно из этих слов себя не оправдало, иронизирует Мак. Это самая популярная статья ресурса из всех, посвящённых отдельным личностям. В январе 2019 года число просмотров страницы Трампа составило 156 млн, на втором месте с существенным отставанием и 30 млн просмотров — Барак Обама.

Страница о Дональде Трампе постоянно меняется. За историю своего существования она редактировалась более 28 тыс. раз, включая мелкие поправки опечаток. Однако после того как бизнесмен занял президентское кресло, процесс внесения изменений в статью сильно усложнился. В ноябре прошлого года хакеры взломали аккаунт одного из редакторов «Википедии» и вместо фото президента поставили изображение мужского полового органа. И все, кто пользовался услугами Siri, которая по запросу цитирует выдержки из популярной интернет-энциклопедии, могли видеть пикантную картинку на своих смартфонах. Тогда страница была переведена в режим «полной защиты», при котором редактированием могут заниматься только администраторы.

По словам Аарона Мака, опытные пользователи внимательно отслеживают страницу на предмет «подозрительной активности». Скажем, кто-нибудь из администрации президента попытается подредактировать статью, чтобы представить главу Белого дома в более позитивном свете. Такое уже случалось со страницами некоторых республиканских политиков. Впрочем, из-за строгих правил «Википедии» об анонимности авторов порой бывает непросто понять, кто и с какими мотивами пытается вносить свои изменения в статью. Также неясно, кто именно вершит судьбы страницы среди скрывающихся за никами арбитров и администраторов.

Тем не менее о личностях некоторых составителей страницы Трампа кое-что известно. К примеру, есть некий JFG, который уже более 10 лет занимается редактированием на «Википедии» и подчёркивает, что он швейцарец, а его страна славится своей точностью, независимостью и нейтральной позицией. Наряду с политическими страницами некоторые пишут в разделы по своим хобби — архитектуре, подводном мире, автомобилях и прочем.

Когда речь заходит даже о самом простом введении в статье про Трампа (а введение считается самой важной частью страницы, поскольку многие дальше и не читают), мнения составителей могут кардинально отличаться. Это касается и источников достоверной информации. В то время как сама энциклопедия советует опираться на авторитетные СМИ вроде The New York Times и The Washington Post, сам президент настаивает, что эти источники распространяют «фейковые новости». Да и целиком полагаться на мнение журналистов, очевидно, настроенных против Трампа, некоторые составители считают неуместным.

Однако столь спорной и трудной для редакторов страницу о президенте делает не его противоречивый имидж, считает автор статьи. В конце концов, обитателям «Википедии» приходится иметь дело с весьма острыми темами, включая аборты или Израильско-палестинский конфликт. Самое сложное со страницей Трампа то, что его администрация генерирует огромную массу новостей, и авторам бывает непросто выбрать ценную информацию, достойную занесения в анналы интернет-истории, а не какой-нибудь слишком раздутый в последнее время скандал.