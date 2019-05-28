Обозреватель: в сети разгорелся скандал из-за участия россиянки в украинском песенном шоу

Из-за участия юной россиянки в украинском вокальном проекте «Голос.Дiти» в интернете разгорелся скандал. Как пишет «Обозреватель», некоторые пользователи возмутились и задались вопросом, почему в шоу на украинском телевидении допустили участницу из России.

В украинском сегменте интернета разгорелся скандал из-за участия россиянки в вокальном проекте «Голос.Дiти». Как пишет «Обозреватель», в премьерном эфире пятого сезона шоу в «слепых прослушиваниях» приняла участие семилетняя Таисия Скоморохова из России.

Пользователей сети смутил тот факт, что девочка приехала из России на Украину, несмотря на то что у них на телевидении демонстрировали аналогичный проект. Свои резкие комментарии некоторые пользователи оставили под роликом с её выступлением.

Юная певица исполнила хит Тины Тёрнер Simply The Best и с первых же нот завоевала внимание всех членов жюри, которые развернули к ней свои кресла. Однако несмотря на то, что многие пользователи похвалили девочку за сильный вокал, учитывая её юный возраст, другие, в свою очередь, возмутились, почему в шоу на украинском телевидении допустили участницу из России.

«Выбирают всех подряд. Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют», — отметили в сети.