SRF: коррупционный скандал с элитными вузами превратил американскую мечту в миф

Американская мечта о том, что в США достаточно усердно трудиться — и ты преуспеешь, всё больше напоминает миф, сообщает SRF. И причиной тому стал коррупционный скандал с элитными американскими вузами, в которые родители устраивали своих детей за взятки. По имеющейся информации, подкупали не только тех, кто проводил тестирование при поступлении, но и спортивных тренеров, чтобы попасть в образовательное учреждение через спортивную команду.

В Соединённых Штатах Фелисити Хаффман — звезда телесериалов. Большинству она известна благодаря роли в «Отчаянных домохозяйках». И вот теперь она опять привлекла к себе внимание СМИ в качестве отчаянной домохозяйки и отчаявшейся матери, но уже в реальной жизни. Хаффман входит в число 33 богатых и отчасти известных родителей, которые проходят по скандальному делу о даче взяток. Предположительно, таким образом они устроили своих детей в элитные университеты. Хаффман уже признала свою вину. Сам же скандал в первую очередь указал на слабые места американской образовательной системы. Репортаж Петера Дюггели.

Всё, учёба закончена: в Американском университете в Вашингтоне выдают дипломы. Впрочем, и в столь радостный день там обсуждают крупный коррупционный скандал, разразившийся несколько месяцев назад.

СТУДЕНТКА: На мой взгляд, это просто безумие, когда фальсифицируют результаты экзаменов и обманным путём заканчивают колледж.

СТУДЕНТ: Я бы сегодня не радовался, если бы родители заплатили за моё поступление.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Всё это снижает ценность образования и укрепляет веру в то, что честно поступить в высшее учебное заведение невозможно.

В скандале замешана звезда Голливуда Фелисити Хаффман. Она якобы заплатила 15 тысяч долларов за улучшение результатов её дочери на вступительном экзамене в колледж. А коллега-актриса Лори Лафлин из сериала «Полный дом», по имеющейся информации, заплатила 500 тысяч долларов, чтобы её дочери через спортивную команду попали в хороший университет. Мы поговорили об этом с Энтони Карневале, который при разных президентах оказывал влияние на политику в сфере образования.

ЭНТОНИ КАРНЕВАЛЕ, директор центра образования при университете Джорджтауна: В этом скандале нет ничего необычного. Мы постоянно сталкиваемся с проблемой взяток. Потому что в нашей системе обучение в престижном университете даёт такие большие преимущества в дальнейшей жизни, что люди прилагают все возможные усилия, чтобы туда попасть.

Консультант Уильям Сингер создал хитроумную систему, в рамках которой, согласно обвинениям, взятки получали ответственные за тестирование при поступлении и спортивные тренеры. За все эти годы через систему прошло 25 миллионов долларов.

ЭНТОНИ КАРНЕВАЛЕ: В США есть экономическая элита, которая посылает своих детей в лучшие школы. И если у их детей не получается, им просто покупают место. Но многих очень злит тот факт, что белые богатые американцы находятся в таком привилегированном положении.

Коррупционный скандал выявил проблемы в системе образования, которая устроена скорее несправедливо. В этой системе идея, что любой может преуспеть, если будет усердно трудиться, всё больше напоминает миф.

Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.