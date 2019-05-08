Le Parisien: из-за нехватки учеников во французскую школу зачислили баранов

Во французскую школу зачислили 15 баранов и овец из-за недобора учеников, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, таким образом родители и ученики выражают своё недовольство распоряжением чиновников о сокращении классов в школе. К акции присоединились мэр города и фермер, который привёл новых «учеников».
Во вторник утром ученики и учителя школы Жюля Ферри в Кре-ан-Бельдон (департамент Изер) наблюдали любопытную картину, рассказывает французская газета. К 8 часам во дворе школы собрались 15 овец и баранов, позади которых стояли дети с плакатами «Управлять школой — не стадом» и «Мы не бараны».
Как пишет издание, инициаторами акции выступили родители школьников, а овец предоставил местный фермер. Таким образом участники протестуют против уменьшения количества классов в школе. Более того, чтобы избежать закрытия одного из 11-х классов, в списки учебного заведения внесли 15 овец и баранов.
Мэр города Жан-Луи Марэ официально зарегистрировал пополнение класса. «К сожалению, Министерство образования волнуют только цифры... Теперь мы можем отстоять свои права и спасти наш класс», — поделилась с Le Parisien мама одного из учеников.
Школьники хорошо приняли своих новых «одноклассников». «В школе есть овцы — это супер! — рассказал французской газете восьмилетний ученик. — Я готов взять одну или двух в мой класс. Уверен, они будут хорошо учиться». В свою очередь фермер заявил, что рад включению его питомцев в систему национального образования.
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