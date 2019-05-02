Le Figaro: договор о разделе зарплаты с ВУЗом может спасти американских студентов от гигантских долгов за учёбу

Новая система платы за учёбу, действующая в некоторых ВУЗах США, может спасти студентов от выплаты гигантских студенческих займов, пишет Le Figaro. Её суть в том, что учебное заведение выдает студенту требуемую сумму авансом в обмен на фиксированный процент от его будущей зарплаты, который будет перечисляться ВУЗу в течение нескольких лет. Однако несмотря на все достоинства новой программы, считать её чудодейственным средством избавления от проблем пока нельзя, отмечает издание.

Студенческий долг ложится на жителей США тяжелым бременем, пишет Le Figaro. Некоторые из них находят работу по соседству с ВУЗом, чтобы оплатить дорогостоящее образование, другие получают помощь от родителей, третьи берут кредит в банке. Однако отныне существует и другая возможность: Income Share Agreement — или соглашение о разделе заработной платы.

В этом случае учебное заведение выдает студенту требуемую сумму авансом в обмен на фиксированный процент от его будущей зарплаты, который будет перечисляться ВУЗу в течение нескольких лет.

Как сообщает издание, на сегодняшний день эту услугу предоставляют всего несколько американских университетов и частных образовательных центров. Однако в стране, где общий объем студенческих долгов уже достиг $1500 млрд, всё больше студентов интересуются этой возможностью.

Как поясняет издание, студент, подписывающий договор о разделе заработной платы, ничего не платит учебному заведению, но обязуется перечислять 10% от заработка в течение 4 лет, если его доход превышает $40 тыс. в год. Если же после окончания учёбы студент не находит работу или его доход остаётся ниже определённого уровня, платежи могут быть приостановлены.

Университет Пёрдью, первым из крупных учебных заведений взявший на вооружение данную практику, с 2016 года выдал 759 студентам аванс на сумму около $9,5 млн, и его примеру следуют и другие заведения — каждое по-своему. Так, Colorado Mountain College предоставляет право воспользоваться программой студентам, не имеющим доступа к займам, субсидируемым правительством. Помимо университетов эту систему расчётов используют и частные образовательные центры.

Как поясняет основатель консалтинговой компании Vemo Education Тонио Десорренто, некоторые учебные заведения финансируют программу раздела заработной платы самостоятельно, в то время как другие прибегают к помощи жертвователей и инвесторов.

Тем не менее, как подчёркивают многие эксперты, эта система, уже действующая в Латинской Америке не является «чудодейственным средством». Некоторые учебные заведения могут использовать её для привлечения большего числа студентов, рискуя вызвать резкое повышение цен на рынке образовательных услуг. Кроме того, как утверждает эксперт Института доступного и успешного высшего образования Джессика Томпсон, система разделения заработной платы на деле только укрепляет неравенство, ведь выгодные финансовые условия чаще всего предоставляются студентам, выбравшим более доходные специальности.

Как бы то ни было, эта программа уже заинтересовала инвесторов с Wall Street и послужила поводом к созданию новой платформы, позволяющей аккредитованным инвесторам оплачивать программы избранных ВУЗов.

На сегодняшний день законодательство, регулирующее подобные договорённости остаётся «туманным», хотя тексты соответствующих законопроектов уже находятся на рассмотрении во многих штатах. Однако, как предсказывают эксперты, «как только учебные заведения и инвесторы станут хорошо понимать правила игры», популярность услуги будет расти ещё быстрее.