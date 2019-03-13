Fox News: ведущие университеты США попались на мошенничестве — дети элиты поступали на особых условиях

Чтобы устроить своих детей в самые престижные учебные заведения страны, богатые американцы подкупали сотрудников колледжей и «исправляли» результаты тестов, передаёт Fox News. Цена вопроса варьировалась от $200 тыс. до $6,5 млн. Как отмечает телеканал, в Америке диплом элитного университета является ключом к достатку и известности.

Вы и так давно это знаете, но вас уверяли, что это неправда. И вот подтверждение: десятки людей, в том числе руководители компаний и две известные актрисы, оказались в центре скандала. Речь идёт о масштабном мошенничестве и взяточничестве при приёме в ведущие колледжи страны.



В этой стране путь к достатку и известности очень узок. Они контролируют ворота, не пропускают вас и входят сами. Подробности этой поразительной истории расскажет Трейс Галлахер.



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Такер, федеральные власти сообщают, что операция «Университетский блюз» началась в 2011 году и закончилась в прошлом месяце. На данный момент известно, что 32 родителя заплатили от 200 тысяч до 6,5 миллионов долларов, чтобы устроить своих детей в элитные колледжи.



Согласно материалам суда, родители платили деньги консультанту по высшему образованию и профориентации Уильяму Сингеру. В свою очередь Сингер — он уже признал свою вину — передавал деньги тренерам и администраторам колледжей, чтобы представить детей как выдающихся спортсменов.



Сингер также подкупал центры тестирования, чтобы менять результаты тестов SAT и ACT, или платил инспекторам, чтобы те сидели с учащимися во время теста. Послушайте, что заявил прокурор.



ЭНДРЮ ЛЕЛЛИНГ, федеральный прокурор США: Для богатых не может быть отдельной системы поступления в колледж. Добавлю, что и отдельной системы уголовного судопроизводства тоже не будет.



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: Помимо видных юристов и бизнесменов, обвинения предъявлены актрисам Лори Лафлин и Фелисити Хаффман. Как сообщает ФБР, Лафлин и её муж, дизайнер-модельер Массимо Джианалли, заплатили 500 тысяч, чтобы двух их дочерей приняли в команду Университета Южной Калифорнии (по гребле. — ИноТВ), притом что греблей девочки никогда не занимались!



А актриса Фелисити Хаффман, как утверждается, заплатила 15 тысяч долларов, чтобы улучшить результаты SAT своей дочери. И результат действительно повысился на 400 баллов. Судья уже отпустил Хаффман под залог 250 тысяч долларов. Её мужу, актёру Уильяму Мейси, обвинений не предъявляли.



Многие из подозреваемых сейчас сотрудничают со следствием, в том числе бывший тренер женской команды Йельского университета по футболу, который за 400 тысяч долларов принял в команду девушку, никогда не участвовавшую в футбольных турнирах. После её поступления в Йельский университет её родители заплатили Уильяму Сингеру ещё 1,5 миллиона долларов. Такер?



Мой мозг взорвался. Спасибо, Трейс Галлахер.



Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.