1+1: украинцы увидели сепаратизм на конкурсе детских рисунков

В одной из киевских школ разгорелся скандал вокруг конкурса детских рисунков, посвящённых миру. Как передаёт «1+1», пользователи соцсетей увидели в детском творчестве сепаратизм, поскольку на одном из рисунков были изображены флаги России и Украины и рукопожатие.

Скандал вокруг детского творчества. В одной из столичных школ ко Дню памяти и примирения устроили выставку детских рисунков. Темой стал мир и как его видят дети. Некоторые рисунки попали в соцсети и вызвали шквал критики: они якобы агитировали к миру с Россией на её условиях. Что ответили на эти обвинения в школе, расскажет Инна Власова.

Этот пост в соцсетях вызвал настоящий шквал критики. На рисунках детей — флаги России и Украины и рукопожатие. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни увидели в рисунках сепаратизм, другие — наоборот, стремление к миру.

ЦИТАТА: Ужас и позор. Потом мы удивляемся, почему такое большинство молодёжи растёт ватной и безразличной.

ЦИТАТА: Рисунки в стиле якобы это мы на рашку напали.

ЦИТАТА: Один директор понимает так, другой иначе: считает, что мир — это хорошо, что если дети будут рисовать за мир, то, может, Путин угомонится и выведет войска.

В школе объясняют, что решили устроить выставку ко Дню памяти и примирения для начальных классов. Все желающие принесли рисунки, которые нарисовали дома и где изобразили, как видят мир. Педагог-организатор повесила их на стенд. Когда через полчаса рисунки увидела заместитель директора по воспитательной работе, то сняла их.

ЛЮДМИЛА БУНЕЦКАЯ, заместитель директора по воспитательной работе: Не нужно было просто изображать флаги, а вообще, по большому счёту, мы не должны были допустить, и лично я, вывешивания этих рисунков.

Именно Людмила Петровна должна была проконтролировать эти работы, но не успела из-за подготовки к конкурсу. Педагог-организатор обратила внимание на эти рисунки, но всё-таки решила их повесить.

ЛЮДМИЛА БУНЕЦКАЯ: Она сказала, что не может повесить рисунки одних детей, но не повесить рисунки других детей. Я не посмотрела на эти рисунки.

Учительница третьего класса, в котором учатся дети, которые сделали эти рисунки, уже поговорила с детьми. Они говорят, что рисовали такое, поскольку хотят, чтобы Россия остановила обстрелы украинской территории.

ЛИДИЯ ПРОЦЕНКО, учительница: Он объяснил, что так обращается к стране-агрессору, чтобы остановить войну, чтобы больше не обстреливали нашу территорию, чтобы больше не захватывали нашу землю, и чтобы не было больше слёз, и чтобы можно было жить в мире и спокойствии.

В школе говорят, что никогда не настраивали детей на антиукраинскую позицию, как раз наоборот, у многих учителей родственники служат в Донбассе. Ученики неоднократно собирали помощь для бойцов.

НАТАЛЬЯ ВОЛЬСКАЯ, директор школы: Весь педагогический коллектив и родители настроены проукраински. Они помогали воинам АТО, плели сетки, собирали деньги на лекарства.

В школу уже обращались ветераны АТО Дарницкого района и договорились, что теперь также будут принимать участие в уроках патриотического воспитания.

Инна Власова, Владимир Сытюк, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.