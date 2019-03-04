Times: после новых обвинений в растлении детей британская радиостанция отказалась от хитов Майкла Джексона

В новом документальном фильме о Майкле Джексоне двое мужчин заявили, что, когда они были детьми, певец на протяжении нескольких лет растлевал их. После возобновившегося скандала одна из крупнейших радиостанций Великобритании объявила, что больше не будет проигрывать хиты короля поп-музыки, пишет The Times.

После выхода в эфир нового, но уже успевшего наделать шума документального фильма «Покидая Неверлэнд» (Leaving Neverland) об известном поп-исполнителе Майкле Джексоне одна из крупнейших британских радиостанций BBC Radio 2 решила бойкотировать песни легендарного певца, сообщает The Times.

В четырёхчасовой картине, вышедшей в двух частях, 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон рассказали, как на протяжении нескольких лет Джексон растлевал и насиловал их, когда они были детьми. Домогательства со стороны исполнителя, по словам Робсона, начались, когда ему было всего семь лет. При этом, как напоминает газета, перед смертью певца в 2009 году и Сейфчак, и Робсон вступились за Джексона в суде.

Некоторые фанаты считают, что изначальные показания сегодняшних обвинителей свидетельствуют о невиновности певца. Компания, заведующая активами Джексона после его смерти, обратила внимание, что Сейфчак и Робсон не представили никаких доказательств своим заявлениям.

В последний раз песню Майкла Джексона на Radio 2 можно было услышать в субботу 2 марта — это был хит 1979 года Rock With You. «Каждую композицию мы рассматриваем в соответствии с её достоинствами. А решения относительно того, что ставить на разных каналах, всегда выносятся с оглядкой на целевую аудиторию и текущую обстановку», — прокомментировала вещательная компания.

Также BBC заявила, что готовит собственный документальный фильм о короле поп-сцены, который получит название «Майкл Джексон: взлёт и падение».