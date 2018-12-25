ABC News: обвинённый в домогательствах Кевин Спейси вышел из тени и обратился к народу

Американский актёр Кевин Спейси, против которого выдвигались многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, впервые за последний год опубликовал видеообращение у себя в Twitter, сообщает ABC News. Телеканал отмечает, что это «странное и возмутительное» видео было опубликовано в тот же день, когда к актёру предъявили новые обвинения.

И мы возвращаемся внутренним новостям, к новым событиям, связанным с Кевином Спейси. Дискредитированному актёру из сериала «Карточный домик» в Массачусетсе предъявили обвинение в связи с предполагаемыми домогательствами к мальчику-подростку. Однако в тот же день, когда было объявлено об обвинениях, на странице актёра в Тwitter появился странный твит, первый твит более чем за год. Старший национальный корреспондент ABC Мэтт Гатмэн об этом странном видео.

МЭТТ ГАТМЭН, старший национальный корреспондент ABC: это видео в Твиттере настолько же возмутительное, насколько странное.

КЕВИН СПЕЙСИ, актёр: …я поведал вам мои самые глубокие и темные тайны, я четко показал вам, на что способны люди.

Кевин Спейси, очевидно, в образе своего культового персонажа Фрэнка Андервуда, бывшего главным героем сериала «Карточный домик» от компании Netflix до того, как множество реальных обвинений в сексуальных домогательствах вынудили компанию «убить» его персонажа.

КЕВИН СПЕЙСИ, актёр:… несмотря даже на собственную смерть, я чувствую себя на удивление хорошо. И во мне каждый день растет уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду.

59-летний Спейси предстанет перед судом Массачусетса 7 января по обвинениям в нападении и избиении, выдвинутым в связи с предполагаемым контактом с 18-летним юношей, чья мать, Хезер Анру, в слезах заявила об обвинениях на пресс-конференции в прошлом году.

ХЕЗЕР АНРУ, мать предполагаемой жертвы: Кевин Спейси покупал ему напиток за напитком, и когда мой сын был пьян, Спейси приступил к сексуальным домогательствам. Это было преступление.

Видео Спейси, от которого Netflix открещивается, видимо, является странной попыткой оправдаться.

КЕВИН СПЕЙСИ, актёр:…я определенно не буду платить за то, чего я не совершал.

Это видео — первый публичный комментарий Спейси с октября 2017 года, когда он извинился после другого обвинения в сексуальном домагательстве.

Ведущий: итак, к нам присоединяется Мэтт Гатмэн, и Мэтт, я хочу вернуться к этому уголовному обвинению. Оно влечет серьезные последствия в Массачусетсе, если вину Спейси докажут.

МЭТТ ГАТМЭН, старший национальный корреспондент ABC: верно, если вина Спейси будет доказана, Томми, он может провести до 5 лет в государственной тюрьме. Но против него также ведутся расследование в Лос-Анджелесе и 6 текущих расследований в Великобритании.

Хорошо, Мэтт, спасибо большое.



Дата выхода в эфир 24 декабря 2018 года.