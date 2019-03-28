FAZ: отсылка группы Rammstein к концлагерям возмутила общественность

Тизер нового альбома группы Rammstein, в котором артисты группы предстают в образе заключённых концлагеря, вызвал волну возмущения, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам ряда деятелей, подобное творчество является «заступом за красную линию»: преуменьшением серьёзности холокоста и использованием данной темы в качестве инструмента для привлечения внимания.

Опубликованное в минувший вторник рекламное видео группы Rammstein вызвало резкую реакцию общественности, пишет Frankfurter Allgemeine. При этом на видео нет ни музыки, ни слов — причина в антураже. Члены группы стоят на виселице с петлями на шеях: они одеты в полосатую одежду заключённых, а у гитариста Пауля Ландерса к груди пришита Звезда Давида. Видео завершается указанной римскими цифрами датой «28 марта 2019» и написанным готическим шрифтом словом «Германия». Комментарии к видео на YouТube отключены.

Как информирует издание, данный ролик был тизером к первому за десять лет синглу Rammstein. Использованные в нём ассоциации оказались очевидными для многих зрителей: одежда членов группы напоминает форму заключённых нацистских концлагерей. Это вызвало волну возмущения: по словам уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, подобная инсценировка является «заступом за красную линию». Бывший председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох обвинила Rammstein в «инструментализации и умалении серьёзности холокоста».

Видео было также подвергнуто критике со стороны мемориального комплекса истории холокоста Яд Вашем, сообщает Frankfurter Allgemeine. Представители Яд Вашем подчеркнули, что творческие работы, посвящённые холокосту, не должны оскорблять память о нём, преуменьшать его серьёзности или каким-либо образом запятнать его и, кроме того, не должны служить лишь в качестве инструмента для привлечения внимания.

Издание пишет, что сингл Deutschland должен выйти 12 апреля, а весь альбом появится в мае.