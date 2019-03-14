FAZ: председатель Европарламента рассказал о положительных сторонах правления Муссолини

Фашистский диктатор Бенито Муссолини совершал также и хорошие поступки — такое заявление сделал глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает Frankfurter Allgemeine. Политик подчеркнул, что не является фашистом, однако в вопросах истории надо быть объективным. Издание отмечает, что слова Таяни вызвали волну возмущения.
Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил своё отношение к итальянскому фашистскому диктатору Бенито Муссолини, пишет Frankfurter Allgemeine. Во время интервью для радио Таяни отметил, что до введения расовых законов и объявления войны «всему миру» Муссолини «сделал несколько положительных вещей».
Издание напоминает, что Бенито Муссолини правил Италией с 1922-го по 1943 год. В 1940 году Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии.
Таяни подчеркнул: «Я не фашист, и фашистом никогда не был. Однако, если быть объективными, он (Муссолини. — ИноТВ) строил улицы, мосты, здания, спортивные объекты. В исторических оценках нужно быть беспристрастным».
Frankfurter Allgemine пишет, что слова Таяни вызвали волну возмущения. Лидер прогрессивного альянса социалистов и демократов Удо Буллман потребовал «немедленных объяснений». «Неслыханное высказывание Таяни о Муссолини. Как может председатель Европарламента не видеть сути фашизма?» — написал Буллман у себя в Twitter.
Таяни отреагировал на критику, написав, что его высказывания были превратно истолкованы. Кроме того, председатель Европарламента заверил, что является убеждённым антифашистом и считает период фашистской диктатуры самой чёрной страницей итальянской истории.
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