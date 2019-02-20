BT: бельгийские коллаборационисты по-прежнему получают «гитлеровские пенсии»

Около тридцати бельгийских ветеранов ваффен СС по-прежнему получают от Германии «гитлеровские пенсии», пишет The Brussels Times. Как отмечает издание, размер выплат составляет от €425 до 1275 в месяц при том, что выжившие в нацистских концлагерях бельгийцы получают от Берлина лишь около €50 в месяц.

Около тридцати пожилых бельгийцев, служивших годы Второй мировой войны в рядах ваффен СС, по-прежнему получают от Германии дополнительную пенсию, пишет The Brussels Times.

По данным местных СМИ, в 1941 году такие гарантии бельгийским членам СС дал сам Адольф Гитлер. Теперь парламентский комитет Бельгии по иностранным отношениям выступил с предложением положить конец этим пенсионным выплатам.

Как отмечает издание, декрет Гитлера, послуживший основанием для этих выплат, не был отменён после войны, что позволило небольшой группе бельгийских коллаборационистов получать немецкую военную пенсию.

Согласно декрету Гитлера, жители Эйпен-Мальмеди и Эльзаса, оккупированных нацисткой Германией, получили немецкое гражданство. Кроме того, бельгийцы, вступившие в ряды СС, получали право на немецкую пенсию.

«На протяжении почти 70 лет немецкие земли выплачивали дополнительные пенсии», — отметил исследователь Альвин де Коник из Группы почтения памяти — ассоциации выживших бельгийцев в нацистских концлагерях.

«Я обнаружил, что размер дополнительной пенсии составляет от €425 до 1275 в месяц, — добавил он. — Годы, проведённые в бельгийской тюрьме по причине коллаборационизма, идут в трудовой стаж. При этом бельгийцы, которых угоняли на работы в Германию во время войны, получали после войны компенсацию в €50 в месяц».