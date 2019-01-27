Cicero: Германия забывает о геноциде ленинградцев, и это роковая ошибка

В 75-летие снятия блокады Ленинграда в Германии не проходит ни одного официального памятного мероприятия на государственном уровне, пишет Cicero. И это роковая ошибка, убеждён автор статьи, ведь напряжённые отношения между Западом и Востоком не повод забывать об одном из самых тяжких военных преступлений Германии в годы Второй мировой.

27 января в России отмечают 75-летие снятия блокады Ленинграда, пишет Cicero. Это была «самая масштабная демографическая катастрофа, которую когда-либо в истории человечества переживал город», пишет Cicero. Ленинград находился в окружении 872 дня. Всё это время его жители голодали. В результате умерло около миллиона гражданских. И это число в два раза превышает количество жертв от бомбардировок сил союзников на территории Третьего Рейха.

При этом немецкое военное руководство изначально и не планировало, чтобы жители города пережили эту осаду. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер собирался сравнять Москву и Ленинград с землёй. Вермахт же получил приказ препятствовать любым попыткам гражданских покинуть город. Немецким пилотам приказали бомбить склады с продуктами, заводы и водопроводные станции. При этом немецкое руководство было прекрасно осведомлено о масштабах бедствия. Об этом свидетельствуют записи в дневниках главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Несмотря на долгое время бытовавшее в Германии мнение, капитуляция никогда бы не смогла спасти Ленинград. Немецкие военные её и не требовали, потому что тогда выживших было бы нечем кормить. Так что судьба города была предрешена, констатирует издание. «Блокада Ленинграда стала уникальным событием в истории, ведь до этого возможность взятия города никогда не исключалась, и смерть его жителей от голода никогда не была частью плана».

Но перед нацистской пропагандой стояла задача оправдать голодомор ленинградцев, продолжает издание. «Мы обеспокоены из-за того, что трагедию этого города нужно будет оправдывать перед мировой общественностью. Но большевики нам очень сильно помогли. Они сами раструбили на весь мир, что собираются защищать город до последнего человека. Так что и ответственность за последствия ложится на них», — писал Геббельс. Также он велел распечатать в иностранной прессе, а также разбросать над Ленинградом листовки, в которых рассказывалось о бедственном положении города, чтобы таким образом обеспечить Германии «алиби».

События в Ленинграде из голодомора постепенно превращались в «обычную осаду». До 1980-ых годов западные историки отказывались признавать, что это было военное преступление. В Советском же союзе история обороны города от фашистских захватчиков напротив героизировалась, так что ни одна из сторон не говорила именно о «геноциде» ленинградцев.

Сегодня же историки едины во мнении, что «после холокоста блокада Ленинграда была самым масштабным актом геноцида в Европе во время Второй мировой». Такую оценку дают историки и в США и в Германии. Но только в 2001 лидер ФРГ — на тот момент канцлер Герхард Шрёдер — принял участие в официальных памятных мероприятиях ко дню снятия блокады Ленинграда. 27 января 2014 года в своём письме к главе Кремля Владимиру Путину экс-президент Германии Йоахим Гаук написал: «Германия осознаёт свою историческую ответственность за те страдания, которые она доставила жителям Ленинграда, а также ту жестокость, которую проявляли в бою её солдаты, боевые подразделения и группы СС».

Но сегодня в Германии на государственном уровне не проходит никаких мероприятий к 75-летию блокады Ленинграда. Очевидно, что напряжённые отношения между Западом и Востоком не помогают в их организации, но это не повод забывать об одном из самых тяжких военных преступлений Германии, подчёркивает автор статьи. Это «роковая ошибка». Нельзя забывать, что «предпосылкой для примирения служит память о том, что было», цитирует издание немецкого историка Кристана Штрайта.