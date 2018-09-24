DWN: Европа бьётся в агонии, напоминая Германию преднацистских времён

В Евросоюзе появляются первые признаки распада, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Хаос на саммите в Зальцбурге напомнил автору статьи Рональду Баразону Веймарскую республику времён зарождения нацизма. По его мнению, современная Европа страдает от политического кризиса, который может привести к жажде сильной руки, укреплению правых сил и авторитаризма. И тогда история может повториться, предостерегает журналист.

С 1918-го по 1938-й первая немецкая республика, или так называемая Веймарская республика, пошатываясь, переходила из одного политического кризиса в другой, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В парламенте находилось 17 партий. За 14 лет правительство в стране менялось 20 раз. И эти обстоятельства создали основу для возникновения нацистской диктатуры, рассказывает автор статьи Рональд Баразон.



И то, что происходило на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге, навевает воспоминания об этом печальном периоде немецкой истории, продолжает журналист. Евросоюз «бьётся в агонии» и уже появляются первые признаки распада. 29 глав государств и правительств Европы каждый тянет одеяло в свою сторону и не помогает общему делу. Эти «распри» могут привести к тому, что авторитарный стиль управления покажется гражданам Европы более привлекательным, чем демократическая система, предостерегает Баразон.



Лидеры Европы никак не могут решить миграционный вопрос, лелея планы по превращению Европы в неприступную крепость. При этом их не волнуют реальные проблемы союза: слабая конкурентоспособность европейских предприятий, высокая безработица среди молодёжи, большие государственные долги и прочее.



Каждый из участников встречи в Зальцбурге был так преисполнен сознания собственного могущества, что возник своеобразный феномен «коллективной убеждённости в своём могуществе». И с таким настроем «повелители европейской крепости» подошли к решению вопроса брексита. «Так как на мероприятии не присутствовал представитель беженцев, на которого можно было бы напасть, жертвой этой абсурдной психологии стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй», — пишет Баразон. Все её предложения отвергли без обсуждения, видимо, желая самоутвердиться, объясняет автор. В результате такое бесцеремонное поведение вызвало возмущение даже у противников брексита в Великобритании.



Впрочем, если разобраться в том, как устроен Евросоюз, такое поведение глав европейских государств и правительств удивлять не будет, продолжает издание. Да и как 28 влиятельным политикам решать сложные проблемы и договариваться, если в Европе даже организации нет, в которой они могли вести диалог на равных. К тому же в сумме их не 28, а гораздо больше, ведь в принятии решений участвуют также министры стран. В Еврокомиссии сидит ещё 28 комиссаров. А в Европарламенте интересы европейских граждан представляют 750 депутатов. «Всех министров, еврокомиссаров и депутатов окружает целая армия советников и работников», — напоминает Баразон. В принятии решений также участвуют 28 парламентов стран — членов ЕС.



На фоне хаоса, который творился в Зальцбурге, неизбежно возникает желание порядка, создания чёткой структуры принятия конкретных и полезных решений. Такая реакция очень быстро может превратиться в жажду сильной руки, что подвергает угрозе европейскую демократию, объясняет автор.



Это объясняет и рост популярности правых сил в Европе, продолжает издание. Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини старается расширить сотрудничество правых партий в Европарламенте. На предстоящих выборах в ЕС в мае 2019 года они рассчитывают получить 100 мест из 7 тыс., что позволит им стать влиятельной силой. Их цель заключается в том, чтобы изменить Евросоюз, предоставив больше автономии и возможностей для национального самоопределения отдельным государствам.



Баразон считает, что сравнение нынешней ситуации с положением дел в Веймарской республике вполне обоснованно. После 15 лет правительственного кризиса в 1932 году на выборах в рейхстаге 37,3% немецких избирателей проголосовали за Национал-социалистическую рабочую партию Германии и её лидера Адольфа Гитлера. Этого количества хватило, чтобы потом установить нацистскую диктатуру.



Результаты выборов в Европе свидетельствуют об усилении правых партий. За ночь ЕС, конечно же, не придёт к диктатуре одной партии, но антидемократические элементы уже сейчас выводят союз на новый курс, в результате чего повсюду проявляются тенденции к ограничению свободы слова и прессы. Во многих странах, в том числе и в Германии, ставится под вопрос независимость судов. В будущем в ЕС национальные интересы могут возобладать над общими, опасается Баразон.



«Если политические партии в Европе не смогут решить реальные проблемы и предложить населению убедительную перспективу будущего, то авторитарные тенденции усилятся и превратят очень многообещающий в своё время проект «Европа» в его противоположность», — заключает автор.