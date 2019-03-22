BFM TV: Лара Фабиан боится попасть за решётку в России из-за песни о геях
Песня Лары Фабиан Je t’aime остаётся одним из самых популярных произведений в московских караоке-клубах, однако, несмотря на такую известность, певица не чувствует себя в безопасности в России, отмечает сайт телеканала BFM. Как пояснила исполнительница в интервью радиостанции RTL, причиной послужило исполнение песни La Différence («Отличие». — ИноТВ), посвящённой проблеме гомосексуальности.
По словам певицы, исполнение этой композиции в России уже принесло ей неприятности. После выступления Фабиан с этой композицией, сопровождаемого демонстрацией фотографий гомосексуальных пар, снятых известным фотографом Оливье Чьяппа, организаторам мероприятия был выписан «огромный штраф», а самой певице стали поступать угрозы.
Как сообщается, в 2020 году Фабиан намерена отправиться в мировое турне в поддержку своего последнего альбома Papillon, в рамках которого запланированы и концерты в России. По признанию певицы, в свете последних событий она вынуждена задуматься о проблеме, связанной с песней, не желая ни подвергать опасности, ни осуждать людей в зале, «многие из которых относятся к гей-сообществу». «Возможно, всё кончится тем, что я окажусь за решёткой. Может дойти и до этого», — предупредила исполнительница.
По словам Фабиан, вопрос о том, будет ли песня исполняться в России, всё ещё находится в стадии обсуждения. «Изъятие композиции из репертуара будет означать, что я поддалась страху. Но и слишком смелой я быть не могу, мне есть что защищать: моё достоинство как человека, как матери и жены», — призналась певица.
При этом вопрос о прекращении концертов в России для исполнительницы не стоит. «Люди знают, кто я и что я близка с этим сообществом. Но если ценой будет никогда больше не видеть этих людей из-за того, что я хотела казаться слишком смелой, слишком заносчивой… Никогда больше не приезжать на встречи с моими поклонниками в России — это самая дорогая цена».