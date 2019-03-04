Die Welt: от преемницы Меркель требуют извинений за шутку об интерсексуалах

Лидера партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр попала под шквал критики за шутку о туалетах для интерсексуалов, сообщает Die Welt. Даже однопартийцы требуют от политика извинений. Неприемлемыми слова Крамп-Карренбауэр назвали представители практически всех крупных немецких партий, отмечает издание.

Шутка лидера немецкой правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении интерсексуалов спровоцировала обширную критику в интернете, которая теперь превращается в настоящее движение, пишет Die Welt. Партийные ЛГБТ-активисты потребовали от Крамп-Карренбауэр извинений. «Некоторые считают, что политкорректности излишне много, однако необходимо наличие чётких границ. О других меньшинствах больше не шутят», — приводит издание слова депутата ХДС Александра Фогта. По его мнению, тот факт, что Крамп-Карренбауэр сказала это не со зла, не облегчает ситуацию.

Издание напоминает, что в минувший четверг, выступая во время карнавала в городе Штоках, лидер ХДС пошутила, что туалеты для интерсексуальных людей предназначены для «мужчин, которые не определились, можно ли им справлять нужду стоя, или же им надо сидеть». Публика отреагировала на эти слова смехом и радостными возгласами.

Однако в интернете слова политика подвергли жёсткому порицанию, отмечает Die Welt. Видео с её шуткой распространилось в Twitter. Критика прозвучала, в том числе от партнёров по правящей коалиции: генеральный секретарь партии СДПГ Ларс Клингбайль написал: «Аннегрет Крамп-Карренбауэр показала, какой ультраконсервативный ветер сейчас дует в ХДС. Подобные высказывания, пусть даже сказанные на карнавале, абсолютно неуважительны».

Die Welt также приводит высказывание депутата от партии свободных демократов Йенса Бранденбурга: «Неужели так сложно шутить, не задевая при этом меньшинства?» Его коллега из партии зелёных Свен Леманн также не остался в стороне, потребовав от лидера ХДС извинений и задавшись риторическим вопросом: «Здравствуйте, госпожа Крамп-Карренбауэр. Неужели вам правда было необходимо показаться смешной за счёт дешёвой шутки про интерсексуалов? Если да, то это крайне неприятно».