WiWo: глава Volkswagen возмутил общественность отсылкой к нацистскому лозунгу

Фраза шефа Volkswagen Герберта Дисса «прибыль освобождает» вызвала возмущение немецкой общественности, поскольку является отсылкой к нацистскому лозунгу «Труд освобождает», написанному над воротами концлагеря Освенцим, сообщает Wirtschaftswoche. Издание отмечает, что если параллель была осознанной, такой поступок непростителен: в случае же, если у Дисса не было злого умысла, незнание боссом Volkswagen истории поражает.

Выступая с речью перед сотнями сотрудников Volkswagen, глава концерна Герберт Дисс несколько раз использовал фразу «прибыль освобождает», пишет Wirtschaftswoche. Употребление фразы он объяснил тем, что счёл её «подходящей», а также тем, что её произносил один из профессоров университета, где учился Дисс.

Однако это высказывание является не чем иным, как отсылкой к циничному лозунгу «Труд освобождает», написанному на воротах концлагеря Освенцим в качестве издёвки нацистов над заключёнными, отмечает издание.

Некоторые из слушавших речь Дисса сотрудников были настолько возмущены, что сразу же забили тревогу: тем же вечером об инциденте узнал весь концерн, а в минувший четверг о случившемся стало известно общественности. Как сообщает Wirtschaftswoche, Дисс подвергся критике в СМИ: дело дошло даже до требований об отставке.

Рассматривал ли Дисс высказывание своего профессора в контексте немецкой истории? По мнению издания, оба ответа на этот вопрос выставляют шефа Volkswagen в отрицательном свете. Если он видел параллель, то его слова непростительны — когда один из важнейших немецких менеджеров, возглавляющих частично государственный концерн, позволяет себе игру слов с нацистской отсылкой, владельцы Volkswagen должны задуматься, может ли такой человек и дальше занимать свой пост.

При этом есть вероятность, что Дисс не делал сознательной отсылки к лозунгу на воротах Освенцима: как подмечает Wirtschaftswoche, ни один управленец не может быть настолько глуп, чтобы без нужды так подставлять себя под удар (а особенно глава компании, основанной при Гитлере). В таком случае глава Volkswagen должен задуматься о том, почему он так плохо знает историю. Издание задаётся вопросом, о чём думал Дисс, когда сразу после вступления в должность главы концерна посещал мемориал Яд ва-Шем, построенный в Иерусалиме в память жертв холокоста.