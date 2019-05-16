The Mirror: школьника избили в столовой под крики «Возвращайся в Россию, скотина»

12-летнего выходца из Латвии избили в школьной столовой в английском Мерсисайде. Как пишет The Mirror, пострадавший рассказал, что собравшиеся посмотреть эту стычку ученики кричали ему: «Возвращайся в Россию, ты, скотина».

12-летнего мальчика избил в школьной столовой другой ученик, в то время как очевидцы сопровождали избиение криками «Возвращайся в Россию». Как пишет The Mirror, Эдвард Пургайлис из Латвии хотел пообедать в своей школе в ливерпульском пригороде Бутле, когда его несколько раз ударили по голове. Семиклассника повалили на пол, когда он храбро пытался защитить голову от ударов. Полиция Мерсисайда в настоящее время расследует этот инцидент.

Давая интервью с разрешения своей матери Ольги Смелеевой, Эдвард сказал: «Это случилось, когда я выходил с едой на игровую площадку».

«Тот парень сказал, что я что-то говорил про него, и ударил меня в обеденном зале. Я обернулся, и я был очень зол. Я спросил, зачем он это сделал, сказал, чтобы он оставил меня в покое, и оттолкнул его».

«Но он начал бить меня сильнее и быстрее. У меня остались синяки на руках от его ударов, когда я лежал на полу. Он бил меня по голове кулаками. Он ударил меня 17 раз. А когда пришли учителя, он исчез».

«Он напал на меня, потому что думал, будто я что-то рассказал про него учителям. Он постоянно говорил, что я несу чушь про него».

Эдвард вспомнил, что собравшиеся посмотреть эту стычку ученики кричали ему: «Возвращайся в Россию, ты, скотина».

Как продолжает издание, теперь у этого школьника постоянно болит голова, и ему сделали компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он травму головного мозга. После избиения у него остались раны и синяки на лбу, носу, руках и спине.

Директор школы Аманда Райан заявила: «Мы знаем о произошедшем инциденте. Мы находимся в контакте с родителями пострадавшего и нападавшего, и мы проводим тщательное расследование случившегося в соответствии со школьными правилами».